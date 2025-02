La hermana de Mauro Icardi marcó la cancha: "Wanda será familia siempre"

Los últimos meses fueron agitados en la vida de Mauro Icardi, Wanda Nara y la “China” Suárez. Idas y vueltas, peleas mediáticas y más dieron condimento a una novela que no tiene fin.

En ese contexto, Aldana Icardi, hermana de Mauro, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y al anunciar su salto a la política, contó algunas intimidades.

“Respecto a lo de Mauro, somos todos adultos. Él es una figura pública, a mí no me corresponde intervenir en su privacidad, menos cuando hay niños, que se llevan la consecuencia del show. Nos llevamos bárbaro, nunca hubo pelea, por ende, no existió reconciliación”, dijo.

Y marcó: “Es un ser humano como cualquiera de nosotros. Hay respeto y acompañamiento. Soy igual de Icardi que él. Yo no dudo de mis capacidades ni de mis ganas, lo hablé con mi familia. A la 'China' la conocí este fin de semana, estuvieron en Rosario y comimos un asado. Es una relación como cualquiera que tiene un familiar en el extranjero. El ruido de alrededor es otra cosa. Tenemos todos buena relación. No es todo tan como se cuenta. Wanda será familia siempre”.

Fuente: Cadena 3