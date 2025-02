La interna de Los Palmeras: Uriel Lozano habló del polémico show con Cacho Deicas que generó divisiones en el grupo

Escándalo, polémica y acusaciones cruzadas, desde que la interna de Los Palmeras salió a la luz, la incertidumbre sobre el futuro del grupo hizo temblar el mundo de la música. Si bien circularon diferentes versiones del motivo de la ruptura, uno de los puntos que desató el conflicto sucedió semanas atrás, cuando Rubén Cacho Deicas asistió al show de Uriel Lozano luego de haber suspendido un show de su grupo por problemas de salud.

La respuesta de Marcos Camino no se hizo esperar. Horas después de que el vocalista acompañara a Lozano en el escenario, el acordeonista se expresó en el grupo de Whatsapp de la banda. Así lo reflejó el hijo de Cacho Deicas al publicar los chats en la cuenta de Instagram de su padre: “Rubén, es una pena que hiciste levanta salidas aduciendo que estabas mal, que había que parar. Perjudicaste a toda la empresa Los Palmeras, músicos, manager, choferes, a los que seguimos invirtiendo, a los empresarios que les dijimos que estabas mal”.

Luego, el integrante de la banda disparó su enojo: “Y aparecés en las redes cantando “gratis” con Uriel Lozano. Lo tuyo es lamentable. Nosotros no le debíamos nada, le hicimos el favor de darle un lugar en nuestro show, no me creas estúpido, alguna vez hacé algo positivo, traé una idea, preocupate por aprender las letras, por tirar una idea”.

Ahora, quien decidió expresarse fue el propio Uriel Lozano. El cantante contó el detrás de escena de aquel recital y habló sobre su relación con Deicas: “Sobre lo que está sucediendo quiero aclarar que a Los Palmeros los conozco desde el año 1999, tenemos una hermosa relación. Los amo. La gente que está alrededor mío sabe el sentimiento que tengo hacia ellos, me crié con ellos. Tengo la bendición de conocer a todos los chicos. Ellos tienen un corazón muy generoso y compartí cosas muy lindas”.

Luego, Lozano se refirió al video que habría iniciado el conflicto en la banda: “Eso fue el 28 de diciembre en estación Belgrano, despedimos el año ahí. La llegada de Cacho fue una sorpresa para mí. Él tiene esas cosas, un día me cayó en una conferencia de prensa, eso tiene él. Por la amistad que tenemos me fue a saludar. Eso fue antes del ACV”.

Fue entonces cuando los panelistas le preguntaron por los chats que había filtrado el hijo de Deicas, en los cuales Marcos Camino opina de su colaboración: “A mí no me cayeron mal los chats, son cosas internas de ellos. Yo quiero que ellos estén bien, que vuelvan a estar juntos. Tengo un cariño muy profundo por Cacho y un respeto y cariño con Marcos Camino, los conozco hace años”.

Por último, el artista se refirió a su relación con Rubén Deicas y a su evolución: “A Cacho lo saludé por el cumple, me dijeron que está bien, que evoluciona bien, que ya está en la casa, lo están mimando y cuidando. Son el dúo perfecto para ser Los Palmeras (Cacho y Marcos). Las cosas que pasaron no las sabemos en realidad. Queremos que Cacho esté bien, se recupere y sigan adelante por muchos años más”.

Mientras tanto, los fans esperan por la evolución de Cacho Deicas, quien continúa su recuperación luego de sufrir un ACV. En ese contexto, el 28 de enero, el cantante volvió a aparecer en redes sociales a través de un video que subió a su cuenta de Instagram.

“Hola, hola, queridos amigos... Bueno, quiero agradecerles por este medio todos los saludos, todas las bendiciones que me han mandado. Sabemos que tuve un ACV muy importante, pero bueno, hoy es el día de mi cumpleaños y la gente no se ha olvidado”, dijo Deicas mirando a cámara. “Me han mandado saludos de lugares inhóspitos, así que aprovecho la oportunidad para saludarlos y agradecerles a lo que hicieron por mí. ¡Abrazo grande!”, cerró en su saludo.

El perfil del cantante en la mencionada red social quedó en el ojo de la tormenta luego de que en los últimos días se dieran dos movimientos que los usuarios advirtieron de inmediato: por un lado, en su biografía, donde antes se definía como el “cantante de cumbia de Los Palmeras”, ahora pasó a ser, simplemente, un “cantante de cumbia santafesina”. Incluso, dejó de seguir al grupo con el que se hizo famoso en el país y en parte del continente. Esto generó la sospecha entre el público de que Deicas podría estar anunciando su ida del grupo con el que se hizo famoso.

