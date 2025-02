“Perdió la noción”: cómo está la salud de Gasalla y cómo es su obra en Córdoba

Carlos Gasalla, hermano del reconocido humorista Antonio Gasalla, se encuentra en Córdoba para acompañar la obra "Planeta Gasalla", un homenaje a su hermano.

La obra, que se estrenó en el Palacio Libertad, está de lunes a miércoles en el Teatro Libertad y se presenta este lunes en el Teatro La Llave de Córdoba. "Queremos que se conozcan, por lo menos a través de otros, los personajes que Antonio creó", expresó Carlos en los estudios de Cadena 3. Estos personajes reflejan una época y las costumbres de Buenos Aires, especialmente en relación a las mujeres y los hombres de su tiempo.

Sobre la salud de Antonio, Carlos comentó: "Él tiene una demencia senil, una enfermedad que avanza. Empezamos a notarlo hace casi dos años, cuando tuvo que suspender una actuación en Mar del Plata porque ya no recordaba la letra". Antonio, de 84 años, se encuentra internado y bajo cuidado, mientras que Carlos, de 87, visita a su hermano casi todos los días.

"Fue una decadneica grande; es una enfermeda que avanza está internado, cuidado y ha perdido la noción del conocimiento. Es una enfermedad terrible como todo lo cerebral. Él está ahí, trata de hacer cosas pero no puede, hablar no puede, aunque trate de comunicarse. Es progresiva y por eso tuvimos que sacarlo de la casa", detalló y contó que tuvieron que recurrir a la Justicia para llevarlo, porque "no es fácil retirar a una persona de su casa si no hay un motivo concreto". "Logramos eso y por lo menos está cuidado, nos tuvimos que hacer cargo y lo hicimos", añadió.

Carlos recordó cómo Antonio siempre soñó con la actividad artística a pesar de la presión paterna para seguir una carrera más convencional. "Hizo todo lo posible para ir a la universidad, pero su verdadera pasión siempre fue el teatro", relató. Tras varios intentos, Antonio finalmente ingresó al Conservatorio Nacional de Arte Dramático, donde comenzó su carrera.

El humor es la base fundamental de la obra de Antonio. "Él volcó toda una época a través del humor", destacó Carlos, quien también mencionó que muchos de los personajes de su hermano han quedado obsoletos debido a los cambios en la sociedad. "La mujer que lavaba y planchaba fue un personaje que marcó una época", apuntó.

Cómo es la obra

La obra está concebida en clave musical y refleja la inmensa carrera de Antonio de una manera fiel al artista: original, incongruente, disparatada, onírica, alegre, estridente, inteligente y audaz. Se estrenó el año pasado en el auditorio del actual Palacio Libertad, en Buenos Aires, y recrea la larga lista de personajes únicos creados por Gasalla: la abuela, Soledad Solari, Matilde, Noelia (la maestra), Mecha (la millonaria), Flora (la empleada pública), entre tantos otros.

Fuente: Cadena 3