Luego de su detención, More Rial pidió recomendaciones para hacerse un nuevo retoque estético

Hace pocos días, Morena Rial fue protagonista de un escandaloso episodio, donde resultó demorada por la Policía bonaerense en Martínez, tras ser encontrada en un auto que tenía pedido de captura y que, además, se sospechaba que formaba parte de una banda que robaba casas. Sin embargo, ahora para ella todo eso es historia.

Intentando continuar con su vida mientras su abogado, Alejandro Cipolla, insiste en su inocencia, la hija de Jorge Rial decidió eliminar ese altercado de su memoria y pidió ayuda a sus seguidores para realizarse otro retoque estético.

La mediática tiene ganas de transformar su sonrisa y para ello recurrió a sus seguidores de Instagram, para que le dieran referencias de confianza: “¿Dónde me puedo colocar carillas?”, preguntó con un emoji de una carita feliz.

Las carillas se colocan en la parte frontal de los dientes para mejorar su forma y color y están muy de moda entre los famosos como L-Gante, Enzo Fernández, Luli Salazar, entre otros. Además, no es la primera vez que More se realiza un retoque estético, ya que su cambio físico comenzó en el año 2016 cuando se hizo una cirugía bariátrica. Además, allí decidió teñirse de rubio y se puso siliconas.



More Rial está orgullosa de su cambio físico

En el año 2020, después de varios retoques estéticos tras su bypass gástrico, como el ácido hialurónico en los labios y dermolipectomía, Morena Rial escribió una carta animando a sus seguidoras a sentirse orgullosas de sus cuerpos.

En una difícil publicación, la hija del conductor escribió: “Puedo observarme pasando frente a un espejo sin agachar la mirada, me celebro posando en una foto grupal sin sentir la necesidad de esconderme detrás de alguien más. Me abrazo todas esas veces que sonrío al ver una foto mía en lugar de llorar. Sí, sucedía. Lo hacía”.

“re RPosiblemente crecer tenga que ver con ser más fuerte, aunque me gusta darme el mérito por eso. Ni los demás, ni los años, ni el tiempo… fui yo. Fui yo queriéndome sentir mejor, fui yo peleando conmigo misma. Fui yo luchando por poder conseguir aceptarme. Porque un día me grité tanto, me insulté tanto, que pensé que ese era el fondo de mi pozo”, resaltó More aquella vez.

“Me hablo con compresión, me abrazo con respeto. No puedo aceptar responsabilidad por aquellos que exteriorizan mierda impunes detrás de una pantalla, porque considero que hablar es mucho más fácil que luchar, que opinar sobre la vida de los demás toma menos esfuerzo que ocuparse de la propia, pero me encuentro en la vereda que deseo. Esa que me hace sentir superior por poder hacer silencio frente a aquello que no me compete y pudiendo elegir elogiar aquellos frutos de esas guerras que no vemos y la mayoría de nosotros pasa. Poder aceptar que ser mejor persona también es parte de la mujer que quiero ser. Esa que se abraza y abraza. Y si algo tengo que decirle a esa More, de hace unos años, es pedirle perdón, y prometerle que seremos más fuertes y felices. Vivan y dejen vivir”, concluyó, llevándose los aplausos de sus seguidores.

