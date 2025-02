Traspaso histórico en la NBA: Luka Doncic jugará en los Lakers con LeBron James

Apocos días de la fecha límite para los traspasos en la NBA (6 de febrero), un sorprendente intercambio causó un enorme revuelo. Luka Doncic, una de las mayores estrellas de la liga, pasará de los Dallas Mavericks a Los Angeles Lakers para compartir equipo con LeBron James.

Además, en el marco de una operación histórica que también incluye a los Utah Jazz, Anthony Davis pasará de los Lakers a los Mavericks como parte de las negociaciones. Pero eso no es todo, a la llegada de Doncic, la franquicia angelina sumará también a Maxi Kleber y Markieff Morris.

Lejos de terminarse, a la operación le siguen apareciendo nombres ya que Dallas, aparte de sumar a Davis, obtendrá a Max Christie y una primera ronda del draft de los angelinos. Por último, para equilibrar la negociación, los Utah Jazz se quedarán con Jalen Hood-Schifino y dos segundas rondas del draft.

Tal fue el impacto del traspaso de Doncic a los Lakers, que el especialista en mercado de traspasos de la NBA, Shams Charania sorprendió al revelar detalles de las negociaciones: “Este acuerdo se materializó en las sombras. LeBron James no tenía idea de que esto iba a suceder. Anthony Davis no tenía idea de que esto iba a suceder. Me dijeron que Luka Doncic todavía está sorprendido por este intercambio”.

Impacto en la NBA: Doncic será compañero de LeBron

Más allá de que el arribo del esloveno de 27 años a la franquicia de Los Ángeles generó un gran impacto, según el periodista Tim MacMahon, de ESPN, Dallas tenía importantes dudas sobre continuar con Doncic debido a sus recurrentes problemas físicos y la posibilidad de extender su contrato con un salario supermáximo el próximo verano.

En ese contexto, a pesar de ser una de las estrellas de la liga, los Mavericks optaron en contactarse con los Lakers para acordar su salida. Es por ello que está negociación fue sorprendente, porque según MacMahon, Doncic puede pasar a ser el descarte de Dallas a convertirse en el sucesor de LeBron en la histórica franquicia.

Respecto a los números de Doncic en Dallas, desde su arribo en 2018 tras su formación en el Real Madrid, alcanzó las finales de la Conferencia Oeste en 2022 y las finales de la NBA en 2024 donde fueron derrotados por los Boston Celtics.

Con promedios de 28.1 puntos, 8.3 rebotes y 7.8 asistencias por partido esta temporada, los Lakers suman a un jugador que es conocido por su versatilidad ofensiva y su capacidad de liderar equipos en momentos clave.

Anthony Davis a Dallas: la otra cara de la operación

Si bien Davis fue uno de los nombres más determinantes en la última década, sobre todo para el campeonato obtenido en 2020 por los Lakers, las constantes lesiones generaron que el pívot de 31 años sea la carta de intercambio por Doncic.

En su llegada a Dallas, Davis se encontrará un equipo que ha caído al octavo puesto del Oeste con un récord de 26-23, pero a pesar de ello, con Kyrie Irving y Klay Thompson como compañeros, buscará reencontrarse con la regularidad que los lleve a alcanzar una posición sólida para los playoffs.

Los Utah Jazz, el tercero en discordia en la mega operación por Doncic

En esta transferencia que involucró a tres franquicias, los Utah Jazz también fueron una carta fundamental. Como parte del acuerdo, se harán con Jalen Hood-Schifino y dos elecciones de segunda ronda en el draft. Aunque su papel en la negociación no ha sido tan destacado como el de Lakers y Mavericks, el movimiento responde a la política de acumulación de jóvenes talentos y activos que los Jazz han llevado a cabo en los últimos años.

