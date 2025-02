Lionel Scaloni evitó opinar de política pero habló de Javier Milei: “Sería un atrevido si…”

Scaloni abrió su intimidad en entrevista con DSports y el medio publicó nuevos recortes de la charla, tras dar a conocer bastantes declaraciones sobre su tiempo en la Selección Argentina.

El entrenador Campeón del Mundo en Qatar 2022 fue consultado sobre la actualidad del país, y aunque eligió no hablar de política sí dejó su deseo sobre el gobierno de Javier Milei.

Lionel Scaloni: “Como en la Selección Argentina, quien esté sentado dirigiendo no es importante”

“No es por tirar la pelota afuera, pero como en la Selección Argentina, quien esté sentado dirigiendo no es importante. Es cómo le va y cómo está el entorno”, comenzó Scaloni su respuesta sobre la actualidad del país.



El seleccionador eligió no personalizar en la figura de Javier Milei pero sí manifestó su deseo de apoyo: “Lo que quiero para el país es que esté bien. Sería un atrevido si opinara de política porque no tengo ni idea. Lo que quiero es que quien esté sentado ahí lo apoyemos porque es el presidente, y hasta el último día que esté”.

“Eso es lo más importante, después quien sea, de qué partido, aparte no me corresponde, no por ser el entrenador de la Selección tengo que opinar de eso, que vaya bien, tanto la Selección Argentina como el país”, cerró el tema Scaloni.

Las escuetas pronunciaciones de Lionel Scaloni

El ciclo Scaloni mantuvo al seleccionado al margen de cuestiones vinculadas a la política, más allá de algunos gestos individuales de futbolistas y la decisión de no aceptar la invitación del entonces presidente Alberto Fernández tras la obtención de la Copa Mundial 2022.

Lionel Scaloni decidió no meterse en la polémica por las Sociedades Anónimas Deportivas, consultado en una conferencia de prensa.

El pasado noviembre y en entrevista con Alejandro Fantino, Scaloni respondió a la pregunta sobre la actualidad del país diciendo "Yo entiendo que estamos bien".

Esta vez decidió cortar de raíz el tema.

Fuente: 442