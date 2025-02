Confirmaron la peor noticia para Guillermo Francella a 4 meses de su separación de Marynés Breña

El 2024 dejó mucha tela para cortar en la farándula, que durante los últimos meses del año pasado, hubo fuertes e importantes separaciones. Y en ese sentido, una de las tantas que impactaron de lleno en el mundo del espectáculo fue la de Guillermo Francella y Marynés Breña.

Luego de más de 30 años en pareja, una crisis terminal le puso final a su matrimonio. Pasados algunos meses y todo el revuelo que se originó detrás ellos, Damián Rojo reveló fuertísimos detalles y una información impactante que se trataría de Marynés y una supuesta nueva pareja.

“Le escribí a alguien que es muy amiga de Guillermo Francella, que lo acompañó durante toda la carrera. Cuando le pregunté sobre la separación me mintió o se sorprendió, porque me dijo que no lo podía creer, que ya le iba a escribir a Guillermo para preguntarle”, comentó el periodista en América TV.



Pero en su información contaba con otros detalles cruciales. En su momento salió a la luz que ella fue la que habría decidido separarse y, si bien los motivos nunca fueron revelados y ambos protagonistas eligieron el silencio, se saben cómo están hoy.

QUÉ OCURRE HOY ENTRE GUILLERMO FRANCELLA Y SU EX ESPOSA

“Le agregué un dato que está dando vueltas como un rumor, el cual es que la decisión de la separación la habría tomado ella. Algunos arriesgan que después de toda esta crisis ella ya habría formado una nueva pareja”, expuso Rojo.



Y sobre el cierre de sus palabras también agregó que nadie del entorno de Marynés o Francella dieron por sentado ello: “Por lo menos se estaría conociendo con alguien. Se lo comenté a esta persona y no me lo negó, pero tampoco lo confirmó”.

De esta forma, en un amor que duró más de 30 años, hoy estarían en su final rotundo. Si bien Guillermo creía que podía ser una crisis pasajera, con el paso del tiempo quedó demostrado que fue algo mucho más profundo lo que ocurrió.razzi

Fuente: Paparazzi