El PRO advierte sobre la licitación de la Hidrovía: «Es apresurada’ y generará sobrecostos»

La Fundación Pensar, presidida por María Eugenia Vidal y vinculada al PRO, advirtió que la licitación de la Hidrovía «es apresurada» y podría generar grandes pérdidas. Según el informe de la fundación, privatizar la Vía Navegable Troncal puede resultar en sobrecostos y dificultades para la economía nacional. Eduardo Plasencia, ex funcionario del Ministerio de Transporte durante la presidencia de Mauricio Macri, destacó que los ríos que componen la hidrovía no son aptos para los buques modernos debido a su profundidad insuficiente y a las curvas cerradas.

Plasencia criticó la administración de Javier Milei por retrasar la licitación, que comenzó en 1995, y por la publicación sorpresiva de los pliegos. Inicialmente, la apertura de ofertas estaba prevista para el 29 de enero, pero luego se prorrogó al 12 de febrero. Esta situación causó desconcierto en el sector.

El proyecto del Gobierno, cuestionado

Plasencia considera que el nuevo proyecto del Gobierno es controvertido porque podría beneficiar al actual concesionario. Además, aseguró que incrementará los costos de la vía navegable para la exportación y limitará la capacidad de actualizar la infraestructura en el futuro. A continuación, el exfuncionario presentó los cinco aspectos más cuestionables de la licitación.

1. Licitación apresurada

Plasencia subrayó que el Gobierno preparó la licitación con solo 80 días de anticipación, cuando lo recomendado son 260 días. “No se puede preparar una licitación internacional de esta magnitud en tan pocos meses”, señaló

2. Sobrecostos para la economía

Plasencia advirtió que cada tonelada producida en el país tendrá un sobrecosto de US$3, lo que implicará una pérdida superior a US$7.500 millones en las próximas décadas.

3. Plazo de concesión cuestionable

El ex funcionario también criticó el plazo de la concesión, de 30 años. Consideró que es innecesario, ya que las obras iniciales no requieren una gran inversión. “Este tipo de concesiones no existe casi en ninguna parte del mundo”, destacó.

4. Condiciones «direccionadas» para ofertar

El pliego exige garantías de oferta mucho más altas que las del contrato original, lo que limita la competencia. Plasencia afirmó que el Gobierno favorece a ciertas empresas y restringe la participación de otras

5. Proyectos desactualizados

Plasencia señaló que las obras propuestas son inadecuadas. Las mejoras necesarias, como la ampliación de la profundidad de la vía para permitir el paso de barcos Post-Panamax, deberán negociarse a futuro. Este escenario podría generar irregularidades y aumentar los costos de las exportaciones.

El PRO y la Fundación Pensar cuestionan fuertemente la licitación de la Hidrovía. Argumentan que es un proceso apresurado que generará costos adicionales y afectará la competitividad del país a largo plazo.

Con información de www.elintransigente.com