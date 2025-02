«Editaron mi discurso de Davos»: Javier Milei cruzó a la oposición por la Marcha Federal LGBTIQ+

El presidente Javier Milei volvió a cargar contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof por los recientes casos de inseguridad en la Provincia de Buenos Aires y cuestionó su presencia en la Marcha Federal del Orgullo realizada el sábado 1 de febrero. Milei reiteró sus críticas a la marcha y tildó a sus participantes de ser «odiadores del gobierno».

En una entrevista realizada por Esteban Trebucq en La Nación, Milei tachó al mandatario bonaerense de «inútil con una visión a favor de los delincuentes«. «Kicillof es un inútil yo lo avisé, parece que todo el tiempo de empecina en darme la razón. Tiene una visión similar a la del juez (Raúl) Zaffaroni: a favor de los delincuentes. Y la gente responde a ese incentivo», sentenció Milei en su entrevista. Además, el presidente instó al bonaerense a «hacerse cargo de la parte que le toca», aunque no descartó ayudar a la Provincia en materia de seguridad: «Si tengo que ayudar, ayudo. La cuestión es que él es parte del problema, no de la solución«.

Milei también cuestionó la presencia de Kicillof en la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista. «La Provincia es un baño de sango, pero Kicillof prefirió hacer ruido político en una marcha, donde además no estaba solo. Lo acompañó el tren fantasma compuesto por (Martín) Lousteau, (Leandro) Santoro, (Horacio Rodríguez) Larreta, (Elisa) Carrió, La Cámpora y Cristina Kirchner. Mientras ellos marchaban, yo me dedicaba a trabajar«, aseguró.

En la misma línea, Milei habló sobre su controvertido discurso en Davos, que terminó generando una ola de críticas por parte de la oposición y dio pie a la marcha federal. «Editaron parte de mi discurso. La oposición tomó un ejemplo de 14 segundos y puso un remate del final de un bloque que duró más de un minuto. Construyeron una mentira y los medios se compraron esa mentira porque siguen enojados porque les corté la pauta.

Sin embargo, el presidente insistió nuevamente en sus declaraciones contra la «ideología de género» y el «wokismo». «Si no adherís a lo que dicen, no sos homofóbico o transfóbico. La ideología de género llevada al extremo conduce al abuso; por ende son pedófilos«. En esta misma línea, Milei cuestionó al cupo laboral trans: «El cupo trans está mal, al igual que cualquier cupo. Esto es discriminación positiva. Tienen un cupo por su identidad, no por sus méritos».

Con información de www.elintransigente.com