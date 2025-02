Leandro Paredes no volverá a Boca en este mercado de pases: los motivos

El mercado de pases europeo está llegando a su fin y, con él, se cierra la posibilidad de que Leandro Paredes regrese a Boca.

Después de meses de negociaciones y rumores, el volante de la Selección Argentina decidió quedarse en la Roma, donde continuará hasta el final de su contrato, que vence en junio de 2025.

Leandro Paredes decidió quedarse en La Roma y decirle que no a Boca

Esta decisión pone fin a una de las novelas más esperadas del mercado, que mantenía en vilo a los hinchas del Xeneize. A pesar del interés y el deseo tanto de los dirigentes como de Fernando Gago de contar con Paredes para fortalecer el mediocampo, las conversaciones no llegaron a buen puerto.

La idea de la dirigencia de Boca era incorporar al volante para que se adapte al estilo de juego del equipo, especialmente con la mirada puesta en el próximo Mundial de Clubes 2025. Sin embargo, el jugador optó por cumplir con su compromiso con el club romano y seguir en Europa.

El deseo de Juan Román Riquelme y la CD de ver a Paredes nuevamente en La Bombonera deberá esperar, al menos, hasta mediados de 2025, cuando el contrato del futbolista llegue a su fin.

En ese entonces, la situación podría ser diferente, y el regreso de Paredes podría ser una realidad si decide retornar al país.

El polémico mensaje del padre de Paredes tras su frustrada llegada a Boca

Daniel Paredes, padre de Leandro, replicó una publicación que hacía referencia a los comentarios negativos sobre la situación, y lo hizo con una frase contundente: "No se olviden de comer frutas, tomar agua y cerrar el orto cuando no saben".

Esta frase, acompañada de una imagen del mediocampista con el dedo índice sobre los labios en señal de "silencio", dejó en claro el malestar del padre con las especulaciones y comentarios sobre el futuro de su hijo.

El mensaje de Daniel no solo hacía referencia a los rumores que giraban en torno al no retorno de Paredes a Boca, sino también a las opiniones negativas de algunos fanáticos tras la confirmación de que el mediocampista no volvería al club en el corto plazo.

Fuente: 442