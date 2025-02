Kanye West genera polémicas en todos los eventos en donde se presenta. Muchos usuarios terminan comentando sobre su aparición, y se vuelve tendencia en las redes sociales. En el último tiempo, Bianca Censori, su esposa, tuvo la misma repercusión, debido a los extraños looks que utilizaba. Este caso no fue la excepción. En los Premios Grammys 2025, la pareja llegó a la alfombra roja y se convirtió en tendencia por el "no vestido" de la modelo.

El "no vestido" de Bianca Censori, la esposa de Kanye West, en los Grammy 2025 que generó revuelo

Una polémica aparición en los Grammy 2025 provocó diversos tipos de comentarios en redes sociales. Bianca Censori y Kanye West aparecieron en la alfombra roja con un extraño look que dejó a todos con qué hablar. En un primer momento, se lo pudo ver a él con una camiseta y pantalón total black, acompañado de sus anteojos de sol. Por su parte, la modelo australiana cargaba un gran tapado de piel oscuro. Sin embargo, todo cambió cuando se dio vuelta y decidió quitárselo.

Bianca Censori, esposa del rapero, lució un vestido transparente, por encima de las rodillas, que la dejó prácticamente al desnudo ante los fotógrafos y los presentes en el evento. El mismo lo acompañó de unos stiletto plateados, y se llevó todas las miradas y comentarios. En varias fotografías que se fueron compartiendo, comenzaron a debatir sobre la razón por la que la pareja había elegido el atuendo y sobre las otras polémicas que ya habían protagonizado.

Finalmente, tras participar de la alfombra roja, Bianca Censori y Kanye West habrían sido expulsados del evento. Entertainment Tonight informó que el rapero y la modelo australiana asistieron a la entrega de premios "sin invitación con un séquito de unas cinco personas y fueron escoltados fuera". Sin embargo, luego eliminó el posteo, por lo que no quedó claro si pudieron participar de la importante gala de la música.

Kanye West es uno de los famosos más polémicos de la industria musical, ya sea por sus diversas peleas como por los looks de su esposa, Bianca Censori. Cabe destacar que el rapero debía estar presente en la premiación por su nominación N°25, gracias a su colaboración con Ty Dolla $ign, "Carnival". Finalmente, el premio fue a parar a "Not Like Us" de Kendrick Lamar, y no se supo si terminó por participar en el gran evento.

Fuente: caras.perfil.com