Javier Milei los acusó de pedófilos: las respuestas de Pablo Duggan y Ernesto Tenembaum al presidente

El presidente Javier Milei, que viene de ser criticado por sus expresiones en el Foro Económico de Davos, ahora cruzó a los periodistas Pablo Duggan, Ernesto Tenembaum y Luis Novaresio, quienes lo cuestionaron. El mandatario argentino cargó contra ellos y tuvo respuesta de cada uno de estos comunicadores por medio de las redes sociales o por sus respectivos programas.

Pablo Duggan

Duggan le pidió que «no hable de lo que no sabe» y aseguró que él no defendió el fallo de Zaffaroni que puso de ejemplo Milei en la entrevista. «No se aproveche de algo sacado de contexto que se ha explicado hace años! Hágase cargo de su homofobia y de su obsesión con la pedofilia. Presidente, se acabó su impunidad para decir cualquier cosa y agredir a todos los argentinos».

«La gente puso un límite. Ojalá lo entienda. La gente la está pasando muy mal y usted se dedica a atacar colectivos de ciudadanos y a amenazar con quitar derechos. Encima lo hace de manera tan improvisada que anuncian una ley y la dan de baja 3 días después porque se dan cuenta de que hubiese liberado femicidas. Son burros, además», le contestó Duggan.

Cabe recordar que Javier Milei, en diálogo con LN+ aseguró que «los límites constituyen abusos, son pedófilos» y recordó: «Uno de los casos más renombrados de Zaffaroni fue el del portero Tiraboschi, que abusaba de menores. Y el fallo decía que si la luz estaba apagada, no era abuso. Está el video de un programa de Iudica donde el señor Pablo Duggan defiende al portero Tiraboschi, defiende a Zaffaroni en su fallo. Ahora, imaginá que uno de tus hijos estuviera involucrado en esa situación y que venga Pablo Duggan a decirte: ‘No, no es delito porque la luz estaba apagada'», cuestionó.

Javier Milei contra Tenembaum

Seguido a esto, Javier Milei criticó a los «pedófilos virtuosos» que son «los que tienen el sentimiento de abusar de los menores, entonces se contienen y solamente consumen pornografía infantil, como si esos chicos no fuesen abusados. Tenembaum defiende a esos pedófilos virtuosos», señaló.

En este plano, el periodista de LN+ que lo estaba entrevistando recordó que Tenembaum dijo que lo sacaron de contexto e instantáneamente Javier Milei replicó: «Dijo que lo sacaron de contexto, pero él es el que vive sacando de contexto todo el tiempo, pero a él no lo sacaron de contexto, es lo que dijo. No cortaron una frase y la pegaron sobre otra», sostuvo el mandatario.

A todo esto, el periodista le contestó a Milei: «Sufrí amenazas que nunca conté. Lo que él llama falacias ad honorem y como no me gusta lo que dice de mí lo trato de sacar de la cancha. No puedo hacer nada de esta desmesura, no me voy a pelear con Milei. Imagino que él recapacitará en algún momento, le tengo cariño porque lo conozco. Tengo una relación personal con él. Pensé que se podía tener diálogo con él, pero nunca imaginé que podía llegar a una cosa así. Si creo que no puede ser que nos tratemos así, está mal».

Luis Novaresio

Por último, indicó que «el caso más aberrante» es el de Luis Novaresio porque «dice cosas que literalmente no dije. Mintiendo abiertamente. Aceptando cualquier tipo de mentira y acusándome de cualquier aberración. Siguiendo esa lógica, yo podría decir que él es un heterofóbico. Como no coinciden con él, va a atacar», planteó el líder de La Libertad Avanza.

Sin embargo, el periodista tuvo actividad en sus redes sociales, pero no contestó a las declaraciones del presidente de la Argentina, a diferencia de sus colegas que se tomaron algunos minutos para aclarar lo dicho por el jefe de Estado.

