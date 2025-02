En medio de todo el escándalo que protagoniaron Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, quien quedó salpicado en medio de todas las polémicas es Benjamín Vicuña. Todo esto tiene una ligazón con un chat del 2021 entre la actriz y la empresaria que fue filtrado por Yanina Latorre. Allí, el chileno fue calificado por su ex como una persona “tóxica”.

La fulminante definición de la China Suárez sobre Benjamín Vicuña

Según reveló Yanina Latorre, el chat es de cuando la China Suárez le confesó a Wanda Nara que había estado con Mauro Icardi pero se mostraba algo arrepentida por esto debido a que el futbolista tenía algunas actitudes que no le agradaban. Sin embargo, las cosas no quedaron ahí porque durante la conversación, la modelo crucificó a Benjamín Vicuña y aseguró que en la vida de pareja “era tóxico”.

En la charla, Eugenia Suárez le dijo a la empresaria: “Evidentemente te ama. Que miedo el nivel de tóxico. Yo pensé que no había más que Benja”, escribió por Vicuña. Claro que esto tuvo una repercusión tan inmediata como explosiva y la respuesta del actor no tardó en llegar porque si bien no hizo comentarios al respecto, compartió fotos del viaje que hizo con sus hijos.



La fría reacción de Benjamín Vicuña tras el chat de la China Suárez en donde lo trató de "tóxico"

La explosiva reacción de Benjamín Vicuña a los dichos de la China Suárez

Fue entonces que luego de haberse compartido el chat, Benjamín Vicuña optó por llamarse a silencio y mostró fotos de las vacaciones que tomó con sus hijos, en donde aprovechó para disfrutar de la naturaleza y los lagos del sur.

Sin embargo, no sería descabellado pensar en que haya una respuesta por parte del actor, quien en el último tiempo se mantuvo al márgen de toda la polémica y no dio ningún tipo de opinión ni declaración de la China Suárez.

