“Te voy a comer”, se filtraron todos los mensajes subidos de tono que le mandó un campeón del mundo a una modelo de Onlyfans

Una modelo de Onlyfans, plataforma donde vende contenido erótico, filtró los mensajes que le mandó el exarquero español Iker Casillas, con quien habría tenido una relación abierta pero que no prosperó.



El histórico arquero del Real Madrid y campeón del mundo con la Selección española en Sudáfrica 2010 quedó en el medio de la polémica cuando Claudia Bavel, la joven de 28 años, compartió sus chats con la producción del programa del canal Telecinco.

Los mensajes que Iker Casillas le envió a la modelo de Onlyfans



“Vente a la capital, te me haces rogar. Te voy a comer. Sé que no soy de tu talla, pero me da igual”.

“Soy fan de ti”.

“Mío”, le respondía cada vez que ella le enviaba una foto subida de tono de su cuerpo.

“Escúchame una cosa: estás buenísima. Estás buenísima, ¿me puedes explicar a mí esto?”.

“Me encanta el lunar que tienes en la boca”.

“Al personal me lo revolucionas entero. Dios bendito. Muy guapa”.

“Claro, para que me dejen en paz los periodistas. El dedo va solo”, le contestaba él cuando ella le cuestionaba por dar “me gusta” en fotos de sus amigas.

“Formal conmigo no. Me gusta que seas tú cómo eres”, le dijo cuando le preguntó qué tipo de relación tenían.

La lapidaria declaración de la modelo de Onlyfans sobre el arquero español



En el programa de Telecinco, confirmó que mantuvieron una relación abierta pero que luego decidieron cerrar porque él había expresado su deseo de tener hijos con ella.

Sin embargo, todo cambió cuando se filtraron las fotos de una cena que compartieron. Tras separarse, Claudia Bavel lo aniquiló: “Es mejor como futbolista que en la cama. Además es tacaño, poco generoso”.

Iker Casillas demandará a Claudia Bavel tras revelar su supuesta relación sentimental

La leyenda del fútbol llevará a los tribunales de España a la joven luego de haber difundido audios y mensajes suyos en la televisión abierta del país europeo.

Fuente: A24