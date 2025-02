Mientras Viotti no encuentra candidatos, el peronismo ya los tiene

VALERIA SOLTERMAM Y MAXIMILIANO POSTOVIT ENCABEZARÁN LA LISTA “VAMOS RAFAELA”

Con la presencia de Maximiliano Postovit en el segundo lugar y secundando a Valeria Soltermam que buscará renovar su banca, el peronismo se adelantó a los radicales que no dejan de pelearse por un lugar. La semana pasada en off Alejandra Sagardoy se encargó de difundir su desagrado por el lugar que le quieren dar y por no encabezar la lista, la que será del periodista sin militancia Juan Scavino de la ADN que todos se la adjudican a Viotti. Así las cosas, la política rafaelina da señales de vida y se dispone a dar inicio a una campaña que seguramente estará marcada por la presencia de los libertarios que aspiran a conseguir al menos 2 concejales. Seguramente será una elección con muchas sorpresas y todo indica que el oficialismo perderá la mayoría y tendrá que tejer alianzas para poder concretar sus proyectos.

La lista Vamos Rafaela definió sus principales candidaturas de cara a las próximas elecciones. Estará encabezada por Valeria Soltermam y Maximiliano Postovit, dos referentes con una profunda trayectoria en la ciudad y un firme compromiso con su desarrollo.

Ambos formaron parte del equipo de gobierno de Luis Castellano, lo que les permitió conocer en detalle las necesidades de Rafaela y trabajar en proyectos clave para su crecimiento. Su experiencia y cercanía con la comunidad serán fundamentales para seguir impulsando una ciudad más integrada, moderna y con oportunidades para todos.

El Dr. Martín Racca también formará parte de la lista, quien apoya el proyecto y es una pieza fundamental en el Concejo Municipal actualmente, junto a sus compañeros de bloque Juan Senn y María Paz Caruso.

Desde Vamos Rafaela reafirman su compromiso con una gestión cercana, basada en el diálogo y en soluciones concretas para los rafaelinos desde el Concejo Municipal. Seguirán adelante con una propuesta que prioriza el bienestar de la comunidad y el desarrollo de la ciudad.