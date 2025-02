¿Cuándo y contra quién vuelve a jugar la Selección Argentina Sub 20?: la agenda completa del Hexagonal Final

En la tarde de este martes, la Selección Argentina Sub 20 se llevó un valioso triunfo por 2-1 ante Chile en su estreno por el Hexagonal Final del Sudamericano, por lo que agranda su ventaja para clasificar al próximo Mundial. ¿Qué es lo que necesita para conseguir esa hazaña? ¿Cuándo será el próximo partido?

Los dirigidos por el entrenador Diego Placente iniciaron su recorrido el pasado viernes 24 de enero y, desde ese momento, no pararon de llamar la atención.

Arrancaron la participación con una goleada histórica por 6-0 ante Brasil, luego siguió con un empate 1-1 con Colombia, le ganó a Bolivia por un resultado mínimo de 1-0 y empató sin goles ante Ecuador en la última jornada, por lo que quedaron segundos del Grupo B y listos para competir en el Hexagonal Final.

Para certificar su boleto a la próxima Copa del Mundo, la cual justamente tendrá lugar en Chile desde el 27 de septiembre al 19 de octubre de este mismo año, la Selección juvenil deberá terminar entre los primeros cuatro lugares del certamen.

Con su victoria ante La Roja, Argentina marcha como primera del certamen. No obstante, al igual que a los demás seleccionados, aún le quedan varios encuentros por resolver.

La agenda de la Selección Argentina en el Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20

Argentina vs. Uruguay = viernes 7 de febrero a partir de las 19:30 horas.

Argentina vs. Colombia = lunes 10 de febrero a partir de las 19:30 horas.

Argentina vs. Brasil = jueves 13 de febrero a partir de las 22:00 horas

Argentina vs Paraguay = domingo 16 de febrero con horario a confirmar

Cabe destacar que todos los encuentros se disputarán en el Estadio Nacional Brígido Iriarte de Caracas (Venezuela), excepto el último que tendrá lugar en el Estadio José Antonio Anzoátegui de Puerto La Cruz.

