Se separó una de las parejas más queridas de Gran Hermano: "Ella está muy mal"

Desde que confirmaron su romance, Coti Romero y Nacho Castañares no pararon de mostrar su vida de novios en redes sociales. Los viajes, bailes, regalos y declaraciones de amor quedaron atrás porque en LAM anunciaron su separación: “Ella está muy mal”.



La relación entre ambos parecía ir bien, pero en las últimas horas se llevó a cabo el cumpleaños de un año de las hijas de Daniela Celis y Thiago Medina, y asistió Nacho sin su novia. Fue entonces que se encendió la primera alarma.



Luego eliminaron las fotos que tenían mutuamente en redes sociales. Fede Bongiorno aclaró que, igualmente, no notó una pelea: “Yo trabajo con los chicos, hacemos el programa todos los días. No se vio nada raro. Estaban bien. Y justo hacía poco se habían dado ese anillo de promesa”.



Sin embargo, Pepe Ochoa habló con Coti y reveló lo que le dijo: “Nos tomamos un tiempo, después veremos. No es nada grave, sino que no estamos coincidiendo en algunas cosas y queremos cosas diferentes”.

Mientras que, Juli Argenta contó: “Le pedí que saliera al aire en LAM, pero me pidió disculpas. Me dijo que no podía porque está llorando desconsoladamente todo el día, que está muy mal”. Y agregó que le dijo: “No me siento en un buen momento. La presión de las redes me lastima mucho. Estoy adaptándome a esta vida nueva”.

Fuente: Paparazzi