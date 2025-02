Graciela Ocaña cruzó a Javier Milei por la salida de la OMS: «Es una medida de seguidismo»

La legisladora porteña Graciela Ocaña, representante de Confianza Pública y ex ministra de Salud de la Nación, expresó su preocupación ante la decisión del Gobierno de Javier Milei de retirar a Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En declaraciones a CNN Primera Mañana, advirtió que esta medida podría tener graves consecuencias en el sistema sanitario del país.

“Seguramente no será una mejora en la calidad de la salud de los argentinos. Argentina se pierde la posibilidad de recibir financiamientos para algunos programas”, afirmó Ocaña, en referencia a los recursos que la OMS destina a diversos proyectos en el país.

Asimismo, puso en duda la continuidad de la relación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ya que, según la legisladora, “el presidente Javier Milei dice que no nos vamos de la OPS, pero la OMS y la OPS trabajan en conjunto”. En este sentido, destacó la importancia de estos organismos para el acceso a insumos sanitarios: “Sirve el financiamiento de todos lados. Para Argentina es importante porque ayuda en la compra de vacunas y de medicamentos”.

Ocaña también se refirió al rol del gobierno durante la pandemia de COVID-19 y señaló que “fue un desastre, pero fue responsabilidad del gobierno de los Fernández. La OMS no fue responsable de la compra de vacunas Sputnik, que no fue aprobada en ningún lado; del encierro; escuchamos al exministro de Economía, Martín Guzmán, que dijo que el encierro fue por motivos políticos y no sanitarios”.

En cuanto a la falta de acción judicial por parte de la administración de Milei respecto a presuntas irregularidades en la gestión sanitaria anterior, aseguró que “el Gobierno no ha hecho ninguna denuncia, no ha presentado ningún elemento, no se ha presentado como querellante en esas causas. El presidente tampoco hizo nada cuando fue diputado”.

La ex ministra también cuestionó el impacto de la salida de Argentina de la OMS: “Es una medida de seguidismo que no va a aportar nada a los argentinos” y alertó sobre “la pérdida de oportunidades que Argentina va a tener de financiamiento para algunos programas, no formar parte de la Red de Laboratorios. Argentina quedará al margen”.

Además, advirtió sobre los límites legales de la decisión: “La adhesión a la OMS es una ley nacional, entonces el Gobierno tampoco puede tomar una decisión que está en manos del Congreso. El Decreto de Necesidad y Urgencia debe ser refrendado por el Congreso”.

En otro tramo de la entrevista, Ocaña fue consultada sobre la intención del Ejecutivo de modificar la Ley de Identidad de Género para prohibir los tratamientos de hormonización y las cirugías de adaptación corporal en menores de 18 años. Al respecto, enfatizó que se trata de una “decisión que no puede ser desmantelada por un capricho ideológico” y recordó que “es una ley nacional que, de todas formas, tiene que ver más con fuegos de artificio que con una decisión de política pública”.

También destacó que estas legislaciones “se han trabajado en el Congreso, con especialistas, durante mucho tiempo” y concluyó que “el presidente está interesado en llevar adelante más acción política que hechos. Estas acciones tienen que ser discutidas donde deben serlo: en el Congreso y con especialistas”.

Con información de www.elintransigente.com