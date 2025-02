Moria Casán apuntó contra Susana Giménez: "Te tendría que dar vergüenza tu carrera"

La no tan silenciosa guerra entre Moria Casán y Susana Giménez continúa. Si bien las divas argentinas fueron colegas y amigas durante mucho tiempo, en los últimos años su vínculo se tensó por sus conocidas posturas políticas antagónicas. En esta ocasión fue "la One" quien apuntó directamente contra Susana Giménez tras sus polémicos dichos en una reciente entrevista.

El lunes pasado, Susana Giménez volvió a dar una entrevista en la televisión y opinó sobre la actualidad del país, el rumbo de Javier Milei, la inseguridad y hasta reiteró su polémica frase "el que mata tiene que morir". Frente a los polémicos, Moria Casán no tardó en dar su opinión.



En el ciclo radial de Marina Calabró en El Observador Moria, fiel a su estilo, criticó duramente a Susana. “Que Susana haya dicho que antes daba vergüenza ser argentino es muy too much", comenzó la diva.

Los polémicos dichos de Susana Giménez

En una entrevista con Jonatan Viale, Susana Giménez hizo polémicas declaraciones que hicieron estallar a Moria Casán, Sobre el presidente Milei, Susana aseguró que “EE.UU. y el mundo ya lo aceptaron” y celebró que cumpla con lo que prometió en campaña. “Me parece que está haciendo las cosas bien. El mundo lo aceptó, Estados Unidos lo aceptó y ahora ya no nos da vergüenza decir que somos argentinos. Antes te daba”.

Luego agregó, “En la Argentina habría que construir cárceles como las de Bukele”, en referencia a las megaprisiones de máxima seguridad en El Salvador. “Es brutal la cárcel de Bukele. Acá están hacinados. Algo quiere decir que él haya bajado los homicidios de 2000 a cero”, señaló la diva de la televisión.

La respuesta de Moria Casán

En diálogo con Marina Calabró y Guido Zaffora, "la One" criticó directamente los dichos de Giménez en cuanto a que ahora no le daba vergüenza decir somos argentinos.

Moria comentó: "Si te da vergüenza ser argentina, imagínate, te da vergüenza la gente que te hizo famosa. Te tendría que dar vergüenza tu carrera entonces. ¿No? Porque la gente que la hizo famosa es la gente de este país".

Luego, lanzando una indirecta mencionó: “Las personas con el tiempo se vuelven más moderadas y otras más intolerantes”. "Ella parece que cada vez que habla se guardó mucho de estas cosas y está cómo enojada“, agregó inmediatamente Casán.

Hacia el final de sus declaraciones disparó: “Yo percibo a Susana. Nada que me divierta menos. No está en mi rango. No me mueve ni medio perímetro esta señora".

Fuente: Pronto