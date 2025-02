Giorgio Armani Neve: cinco editores, cinco visiones entre las cumbres de Saint Moritz

Giorgio Armani Neve: entre la elegancia atemporal y los paisajes de ensueño. Cinco editoras de Vogue nos cuentan su punto de vista

Una experiencia inmersiva, donde el savoir-faire de la marca se entrelaza con el relato personal de quienes lo vivieron. Entre las cumbres nevadas de Saint Moritz, envueltas en la elegancia de antaño, cinco redactoras de Vogue de cinco países diferentes se sumergieron en el universo exclusivo de Giorgio Armani Neve.

Un fin de semana en el que el lujo silencioso se unió a la actividad física, entre descensos perfectos por pistas inmaculadas y veladas deslumbrantes bajo cielos estrellados y copos de nieve. Cinco miradas, cinco perspectivas, cinco historias personales sobre una experiencia que trasciende el mero viaje y encarna el puro estilo de vida Giorgio Armani.

El tren de Wes Anderson

Por Laura Ingham, Directora Adjunta de Global Fashion Network

Era pura magia cinematográfica, como si hubiéramos salido de The Grand Budapest Hotel y nos hubiéramos metido directamente en un nuevo plató de Wes Anderson. La combinación del impresionante paisaje de montaña y la elegancia atemporal del Bernina - Alpine Express, con pianista en directo, creó una atmósfera de lujo a la antigua usanza. Los invitados, vestidos con looks impecables, desde la clásica sastrería de Armani hasta conjuntos de cachemira, encarnaban la elegancia atemporal que tan bien define a la firma. Con espectaculares vistas de los Alpes y el nostálgico encanto del viaje en tren, nos transportaron a través del paisaje nevado y ondulado hasta St. Moritz con el máximo estilo.

Una reunión familiar al más puro estilo italiano

Por Thomas Delage, Editor Senior de Mercado de Moda y Joyería de Vogue Francia

Lo que más me sorprendió de la experiencia Armani Neve fue el ambiente relajado e informal, combinado con ese espíritu familiar tan especial que la marca italiana siempre consigue recrear. El éxito del evento se debió también a la extraordinaria lista de invitados: desde la cofundadora de System Magazine, Elizabeth Von Guttman, y el estilista Robert Rabensteiner, hasta la directora de arte Cate Underwood, la socialité Lola Bute y el fotógrafo de moda Alvaro Beamud Cortes, todos conectaron al instante, contribuyendo a crear un ambiente acogedor y cordial. Nuestra aventura comenzó a bordo del tren rojo Bernina con destino a St. Moritz, donde el elegante piano bar de madera lacada se convirtió rápidamente en una improvisada sesión de karaoke, con los invitados cantando Angels de Robbie Williams a pleno pulmón . Otro momento inolvidable fue el almuerzo en el Alpina Hütte, un restaurante de montaña con vistas espectaculares, donde se presentó la colección Armani Neve. Entre raclette y charcutería, las conversaciones fluyeron entre risas, antes de emprender un divertido (aunque no siempre impecable) descenso en esquí de vuelta al hotel; algunos optaron por la grappa para facilitar la digestión. El acto de clausura de etiqueta en el emblemático Badrutt's Palace fue el broche de oro de la experiencia. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche, con 600 personas bailando al ritmo de las electrizantes notas de la superestrella DJ Rampa, mientras se servían chupitos de Patrón. Se establecieron nuevos contactos, se forjaron amistades y, por supuesto, todo el mundo se fue a casa con recuerdos inolvidables.

Elegancia a gran altura

Por Marta Oldrini, editora del mercado de la moda de Vogue Italia





Hay algo mágico en ponerse las botas al amanecer, cuando la nieve aún está compacta y el aire fresco cosquillea la piel. Pero si lo haces enfundado en la nueva colección Neve de Giorgio Armani, la sensación es otra: la de formar parte de una película. Quizá dirigida por Luca Guadagnino, que sabe captar el lujo sin ostentación, con una estética refinada y una atención al detalle casi táctil, los mismos elementos que protagonizan la experiencia Giorgio Armani. Las primeras curvas en el Corviglia fluyen suavemente, el conjunto es impecable: prendas técnicas de alto rendimiento, pero con esa elegancia que sólo Armani sabe imprimir incluso en un traje de esquí. ¿El punto culminante? La pista Suvretta. Una joya escondida entre chalés que parecen decorados perfectamente simétricos, tejados cubiertos de nieve y detalles de madera que atrapan el sol de la tarde. Un decorado natural de postal, entre el deporte y el sueño. Pero Saint Moritz también es savoir vivre, y el equipo Armani lo sabe bien. Por la noche, la Langosteria se convierte en el corazón palpitante de una cena exclusiva, mientras el sonido de Wolfram Amadeus acompaña los platos de pescado entre una copa de champán y un Martini espresso. Un crescendo que culmina en la fiesta de etiqueta en el legendario Palacio Badrutt's: cristal, smokings perfectos, la nieve cayendo lentamente junto a las ventanas iluminadas de rojo, el color típico del renombrado Giorgio's.

El encanto del tiempo: del Bernina al Palacio

Por Maria Goldbach, editora junior de Vogue Alemania





Mi viaje, que comenzó en Múnich, parecía al principio confuso, con una parada en Milán antes de llegar a St. Moritz. Sin embargo, todo cobró sentido tras un coche en Tirano (Italia), donde comenzó el viaje a bordo del Bernina Express, un tren de época que recuerda al Orient Express. La elegancia estaba por todas partes, desde los camareros vestidos de Armani hasta los minuciosos detalles, como los cojines de los asientos y los tenedores de las fiambreras firmados "Armani Ristorante". Durante el viaje, el impresionante paisaje se acompañó de música de piano en directo y cócteles en el bar. Al llegar a St. Moritz, la experiencia continuó por todo lo alto. Tras una visita a la tienda Armani y una cena en la Langosteria, el sábado se dedicó a esquiar. Era la primera vez en el famoso destino alpino y las pistas cumplieron todas las expectativas. Gracias a la proximidad del hotel Kulm a los teleféricos y al alquiler de esquís in situ, el grupo ascendió rápidamente a la montaña. Las condiciones de las pistas eran excelentes, con nieve bien preparada y sin hielo. El día continuó con un almuerzo en el Alpina Hütte, regentado por Armani Neve, donde de nuevo los detalles y el ambiente acogedor causaron impresión. Por la tarde, un paseo por el pintoresco pueblo de St. Moritz ofreció la oportunidad de parar en Hanselmann's para tomar chocolate. La noche estuvo marcada por la exclusiva fiesta en el legendario Badrutt's Palace, que se transformó en un elegante club con música cautivadora. Un momento especial fue cuando pinchó Rampa, del trío de DJs "Keinemusik", añadiendo un toque personal al evento. A pesar de no conocerse de antemano, todos los participantes congeniaron y pasaron la velada bailando y socializando. El fin de semana terminó con una relajante visita al balneario del Hotel Kulm, que dejó un recuerdo imborrable de lujo y convivencia en los corazones de los participantes.



Maria Goldbach en la Langosteria de Saint Moritz con Cosima Auermann.

Jason Lloyd Evans

La magia de los Alpes

Por Nuala Philips, editora de moda de Vogue España



Desde el momento en que subimos al tren en Tirano, nos sentimos transportados a otro mundo. Era como estar en una escena de una película de Wes Anderson, con el equipo de Armani haciéndonos sentir como en casa desde el primer momento. Una cesta de picnic, un bar lleno de aperitivos italianos y la banda sonora perfecta, con canciones como Rocket Man y Bridge Over Troubled Water, hicieron de cada momento del viaje un recuerdo inolvidable. Fue desde el Bernina Express donde tuvimos un anticipo de lo que nos esperaba: un paisaje nevado con las cumbres de los Alpes en el horizonte que, sólo unas horas después, se convertiría en el escenario ideal para disfrutar de las magníficas pistas de esquí de St. Moritz. Un escenario en el que la colección Neve de Giorgio Armani ofreció no sólo un confort extremo a todos los invitados, sino también el inconfundible estilo minimalista de la marca a cada uno de los afortunados participantes. Mi traje de esquí negro brillante es una maravilla que guardaré para siempre. Un día que sólo podía terminar de la mejor manera posible: con un masaje en el incomparable spa del legendario Hotel Klum, donde nos alojamos, seguido de una fiesta Giogio's en el Badrutt's Palace. Un gran evento en el que el equipo de Armani se encargó de que la velada no sólo fuera memorable, sino también increíblemente divertida, con todo el mundo bailando al ritmo de los éxitos de DJ Rampa mientras brindábamos por un fin de semana inolvidable. Porque si algo sabe hacer Armani es combinar lujo, exclusividad y, sobre todo, diversión. Y si todo esto tiene lugar en los Alpes, ¿qué más se puede pedir?

Para el Otoño/Invierno 2024-25, Giorgio Armani Neve vuelve con una colección sofisticada y funcional pensada para acompañar cada momento de unas vacaciones en la montaña, desde el rendimiento en la pista hasta el apres-ski. La línea femenina se distingue por sus fríos tonos nacarados, entre el blanco hielo y el gris pálido, mientras que la propuesta masculina juega con el azul marino profundo y los matices chocolate. Además de prendas y accesorios, la colección también incluye equipamiento técnico, como esquís y tablas de snowboard, que potencian la combinación de estética y prestaciones.



La colección Giorgio Armani Neve expuesta en la cabaña de esquí "Alpina Hutte.

Jason Lloyd Evans

La experiencia Armani Neve no se limita al guardarropa: boutiques seleccionadas de todo el mundo acogen exposiciones inspiradas en paisajes árticos, mientras que las exclusivas terrazas de St. Moritz y Megève se visten con detalles Armani, incluyendo mobiliario personalizado y un refinado servicio de comida y bebida.

Fuente: Vogue España