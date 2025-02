¿Cuándo se levantará el cepo al dólar?: el veredicto del mercado tras la conferencia del FMI

El mercado está expectante de la negociación con el FMI para alcanzar un acuerdo que pueda incluir fondos frescos para agilizar la salida del cepo. La directora de Comunicaciones del organismo, Julie Kozack dijo en la conferencia de prensa del jueves que las conversaciones continúan, sin muchos más detalles. Para algunos analistas, refleja que la negociación sería más ardua de lo esperado, y que el punto de discusión se centra en la política cambiaria, justamente en la semana que debutó la reducción del ritmo devaluatorio del 2%al 1%.

A su vez, y en medio de versiones sobre las condiciones que exige el organismo internacional, el ministro de Economía Luis Caputo aseguró que "el acuerdo con el FMI no implica ninguna devaluación". Y sostuvo que "tampoco implica que una vez hecho el acuerdo se sale de las restricciones (cambiarias) al día siguiente".

Tras las declaraciones de Kozak y de Caputo, la percepción de los analistas es que el escenario más probable es que una unificación cambiaria y la salida del cepo se concrete después de las elecciones legislativas.

La mayoría de los expertos sigue vislumbrando que el acuerdo con el FMI será en dos etapas, uno corto hasta los comicios, y otro más amplio luego, porque esgrimen que el Gobierno no aceptará ahora modificaciones en el régimen cambiario antes de los comicios que puedan implicar presiones sobre los dólares paralelos y la inflación.

Negociación con FMI: la lectura de los analistas

Kozack señaló que "el nuevo programa apuntará a aprovechar los avances logrados hasta ahora, mientras aborda los desafíos pendientes que enfrenta el país. Continúan las conversaciones constructivas y frecuentes, y brindaremos más detalles sobre los próximos pasos cuando los tengamos",.

"Para mantener los avances iniciales, existe un reconocimiento compartido entre el staff del FMI y las autoridades argentinas sobre la necesidad de seguir adoptando un conjunto coherente de políticas fiscales, monetarias y cambiarias, al tiempo que se impulsan reformas que fomenten el crecimiento", puntualizó.

Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, opinó que "están en medio de la negociación, que podría ser más ardua de lo pensado hasta ahora", y cree que "algo de corrección del tipo de cambio oficial va a tener, pero con grados de intervención".

El economista Gabriel Caamaño planteó que Kozack "dice lo que puede y lo que tiene que decir, que todavía no está el acuerdo, y Caputo dice lo que tiene que decir, tuvo ruido en el mercado parte de esta semana por el lado del acuerdo entonces salió a despejar las dudas".

"Me queda claro que hay un tema con lo cambiario, una discusión entre el FMI y el Gobierno, y hay que ver como resuelven. Creo que van a intentar tener un acuerdo antes de la reunión del board (directorio) que se junta en abril", comentó.

Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, comentó que "ninguno cuenta la verdad porque las negociaciones son así, ninguno va a decir que hay que devaluar o no hay que devaluar". Y acotó: "yo esperaría que se alcance un acuerdo en algún momento de marzo, como muy tarde abril y que incluya anticipos de fondos", acotó.

El analista financiero Christian Buteler resaltó que los dichos de Kozack no implican que se demora la negociación, sino que "el FMI se mantiene con declaraciones formales y no hace ningún tipo de anuncio hasta que no lo tiene cerrado".

De todos modos, subrayó que "la conferencia refleja que no está cerrado el acuerdo" y concuerda que "en el punto que puede haber disidencia es el cambiario y las reservas" .

Para Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, "el acuerdo con el FMI no llegará antes de junio, por lo menos, pero eso no significa que el Fondo no esté contento con el rumbo económico que viene teniendo el Gobierno, sino lo contrario, están bastante conformes con la política monetaria aunque están intentando proponer sugerencias sobre el tipo de cambio actual".

El economista Federico Glustein dijo que "no creo que se dilate la negociación, va por buen canal de diálogo , solo que a veces, hay demasiada presión para apurar cuestiones". No obstante, remarcó que "el crawling peg no es lo que quiere el FMI, y por eso plantea en su evaluación un cambio a un régimen libre, pero lleva tiempo y eso es lo que sostienen ambos actores".

Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financiera, también manifestó que "daría la impresión de que la negociación habría avanzado pero no hay demasiadas precisiones, como debe ser".

En cuanto al aspecto cambiario y el levantamiento de restricciones, estimó que "es probable que el organismo requiera, al menos una hoja de ruta hacia la unificación pero también podría incluir una etapa de flotación administrada".

¿Habrá fondos frescos antes de las elecciones?

Caamaño estimó que podría haber "un acuerdo cortito hasta fin de las elecciones con financiamiento para que le podamos pagar al FMI lo que hay que pagarles, y después otro acuerdo más grande con más financiamiento neto". Y es que juzgó que "suena raro que el FMI esté dispuesto a poner tanta plata antes de las elecciones con ese ruido en lo cambiario".

El economista Amilcar Collante consideró que los dichos de Kozack "fueron más de lo mismo", en alusión a que el FMI "destaca siempre la parte fiscal y monetaria y siempre está pendiente la parte cambiaria y de reservas".

Y concordó con la visión de que el acuerdo será en dos fases: "un preacuerdo hasta las elecciones porque el FMI no va a desembolsar fondos frescos para intervenir en la brecha en un año electoral, sino que lo que podría haber es un roll over de los vencimientos de deuda, son u$s3.500 millones de intereses que restan este año".

"Y después de la elección y el 1 de enero de 2026, que Milei dijo que no estaría más el cepo, se podría negociar cuánto fondos frescos, y qué régimen cambiario y monetario va a tener, si una flotación sucia, algo más libre, y ahí se va hablar del nuevo programa con la apertura del cepo", especuló.

La economista Natalia Motyl afirmó que "existe una disyuntiva entre el FMI y las aspiraciones del Gobierno". A su criterio, "el FMI no girará fondos frescos a la Argentina mientras no se corrija el tipo de cambio, actualmente afectado por el cepo y un atraso cambiario".

"El FMI está dispuesto a ceder dólares que luego puedan ser utilizados en el mercado cambiario. No es que el Gobierno tenga la intención de hacerlo, pero, dado el historial de la Argentina, el FMI no quiere volver a asumir ese riesgo. Esto es aún más relevante en un año electoral de medio término, donde un posible cambio en el panorama político podría afectar el cumplimiento de las obligaciones futuras y obligar a renegociaciones con una nueva gestión", argumentó.

En ese contexto, Motyl prevé que "el acuerdo no irá más allá de un stand-by sin fondos frescos, es decir, solo se reprogramarán compromisos asumidos en gestiones anteriores, y es probable que el FMI espere a que Argentina, por su cuenta, corrija el tipo de cambio y levante el cepo".

¿Unificación cambiaria y salida del cepo post elecciones?

El presidente Javier Milei aseveró que "el 1° de enero de 2026 el cepo no existirá; si hay un desembolso del Fondo podemos hacerlo más rápido". En tanto, Caputo indicó que, de haber fondos adicionales, se destinarán a recapitalizar el BCRA. Y ratificó que las tres condiciones que son necesarias para levantar el cepo: desaceleración de la inflación al ritmo del crawling peg; que la base monetaria llegue al nivel de la base monetaria amplia; y la recapitalización del BCRA

En este contexto, en Facimex Valores evaluaron que "el relajamiento de restricciones y la unificación formal del mercado cambiario quedarían para después de las elecciones legislativas".

"Es razonable cuando todavía falta algo más de tiempo para cumplir las 3 condiciones. La primera condición se cumplió en primera instancia y por eso el BCRA desaceleró el crawling peg al 1% TEM a partir de febrero. Creemos que hacia mitad de año la inflación podría converger al nuevo nivel inducido por el programa, abriendo paso a la última baja del crawl y el cumplimiento formal de la primera condición. La segunda condición aún requiere algo más de tiempo con la base monetaria todavía a $15,4 billones de la base monetaria amplia, una brecha que seguirá achicándose teniendo como contracara compras de divisas del BCRA. La tercera condición quedará más cerca de cumplirse bajo un nuevo programa con el FMI", fundamentaron.

La consultora Outlier coincidió en las últimas declaraciones de Caputo "refuerza nuestra presunción de que el escenario más probable sigue siendo el de unificación post elecciones, salvo que haya una sorpresa muy grande y positiva por el lado del aporte del FMI".

Joaquín Marque, director de UG Valores juzgó que "el Poder Ejecutivo no debería asumir el riesgo de salida total del cepo, antes de las elecciones de medio término".

"Si bien existen diferencias entre las prioridades del staff del FMI, y el equipo económico, la prioridad está enfocada en la continua estabilización de las variables macro. Probablemente luego de ser ratificado el rumbo económico en las elecciones, se podrá implementar la eliminación de las restricciones en los mercados de cambio e instrumentar un acuerdo integral de mediano y largo plazo", alegó.

A su vez, Glustein sostuvo que "la salida del cepo depende de la acumulación de reservas y del crecimiento de la economía aunque también es necesario un shock de confianza, por eso lo veo para la fecha de las elecciones, y no antes, porque no están dadas las condiciones, porque podría implicar un salto cambiario y buscan reducir esa posibilidad".

Por su parte, Motyl también aseguró que "la salida del cepo cambiario resulta poco factible que se concrete antes de las elecciones, considerando el actual panorama internacional" dado que "Donald Trump ha manifestado su intención de enfocar su política exterior con mayor agresividad en los primeros meses de su gestión", lo que "generará volatilidad en los mercados y, en algunos casos, sobrerreacciones que impactarán negativamente en las economías emergentes, incluyendo a la Argentina".

"La eliminación de las restricciones cambiarias se vuelve más compleja en este contexto. S si el país lograra asegurar el ingreso de divisas a través de acuerdos bilaterales con Estados Unidos, la llegada de inversiones privadas extranjeras o un desembolso significativo de organismos multilaterales, una salida anticipada del cepo antes de las elecciones podría cobrar fuerza. Aun así, el escenario más probable sigue siendo que la liberalización del mercado cambiario ocurra después de los comicios, cuando las condiciones macroeconómicas y externas sean más favorables para garantizar una transición ordenada", fundamentó.

Buteler remarcó que "antes de las elecciones no hay chances de salir del cepo, lo que dijo Milei lo reafirma, porque eso va a implicar un salto cambiario, y eso antes de los comicios te empuja la inflación".

Asimismo, Lazzati afirmó que "el Gobierno no tiene prisa en avanzar con el levantamiento del cepo hasta asegurarse que no habrá sorpresas al día siguiente, es por esto que desde Insider Finance vemos un adiós al cepo recién después de que hayan pasado las elecciones de este año".

Repetto dijo que "la salida del cepo la imagino más secuencial, no de golpe. Con un acuerdo y fondos frescos la secuencia puede ser más veloz y con eliminación de restricciones de mayor magnitud que si hay que esperar a 2026".

* Para www.iprofesional.com