Brenda Gandini rompió el silencio tras los rumores de romance entre Gonzalo Heredia y la China Suárez

Brenda Gandini negó las versiones de infidelidad de Gonzalo Heredia con La China Suárez, surgidas a partir de las historias de Instagram de Yanina Latorre, quien afirmó que ambos mantenían una relación secreta durante las grabaciones de Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV).



Además, la actriz reconoció que atravesaron una crisis en sus 15 años de amor, pero aclaró que nunca fue a causa de una infidelidad.

Qué dijo Brenda Gandini sobre los rumores de romance entre la China Suárez y Gonzalo Heredia

En respuesta a las versiones, la hija de Daniela Cardone dejó en claro: “Ya hablamos con Yanina y Gonzalo, ya se aclaró todo, así que no voy a seguir con este tema”.



La publicación de Yanina Latorre que desencadenó un escándalo.

A pesar de la insistencia del cronista de Puro Show de El Trece, la actriz expresó su malestar: “Obvio que molesta que se digan cosas que no son verdad, siempre a uno le molesta eso. Pero fue información que llegó y acá estamos desmintiendo, no somos de hacer esto”.

La actriz, visiblemente relajada, agregó: “Me reí porque me vi involucrada en un quilombo que no me pertenece. Pero está bueno decir que no tenemos nada que ver con eso”. También reflexionó sobre la situación: “No somos de hacer este tipo de cosas... Al principio me reí, pero no tenemos nada que ver”, aseguró.



Brenda Gandini y Gonzalo Heredia están en pareja desde 2010.

Por su parte, Gonzalo Heredia también mostró su enojo frente a las versiones y, en este contexto, la actriz y esposa de Heredia destacó: “Aclaradísimo. Uno tiene que poner límites cuando las cosas no son verdad. Si no, no salimos a hablar, porque si uno tiene que salir a desmentir cada cosa, invita a que todo el mundo opine, y no somos de abrir el juego para nada”, concluyó.

Cabe recordar que durante la grabación de Argentina, Tierra de amor y venganza, contó con la participación de Benjamín Vicuña, quien por entonces era pareja de Suárez en la vida real, en 2019.

Fuente: Pronto