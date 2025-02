Jorge Rial lanzó una fuerte acusación contra Pamela David por sus dichos sobre Morena: "Por acostarse con..."

La detención de Morena Rial sigue generando repercusión en el mundo del espectáculo y los medios de comunicación. En este contexto, Pamela David opinó sobre la situación de la influencer y lanzó una dura crítica que Jorge Rial no dejó pasar desapercibida.



Jorge Rial salió al cruce de Pamela David por sus comentarios sobre Morena

Durante Desayuno Americano, la conductora recordó que Morena pidió trabajo en el programa y fue contundente con su postura. "More Rial pidió trabajo en Desayuno Americano en más de una oportunidad por ser la hija de Jorge. Y, sinceramente, no se había ganado el lugar por ser hija de Jorge", comentó en diálogo con Luis Ventura.

Además, cuestionó que la joven esté en el centro de la escena por su apellido. "Te ganás el lugar por lo que sabés hacer, no por ser la hija de Jorge. Y hoy es noticia, no por lo que hizo, sino por ser la hija de Jorge Rial", sentenció.

Pamela David habló sobre Morena Rial y Jorge Rial se cansó.

Luego de escuchar las palabras de Pamela David, Jorge Rial no dudó en responderle y lanzó una fuerte crítica en Argenzuela. "Me afecta nada más la gente que me conoce y me pueda llegar a criticar. Lo otro no, las redes sociales son anónimos, por lo tanto no", expresó.

Sin embargo, el conductor subió el tono y apuntó directamente contra aquellos que cuestionan el "merecimiento" en los medios de comunicación. "Escuché a algunos conductores hablando de merecimiento para llegar a ciertos lugares cuando (ellos) llegan por acostarse con los dueños de los medios. Si me voy a poner a hilar fino en algún momento, a alguno le voy a contestar", disparó.

Rial culpó a un canal de televisión por la situación de Morena

Más allá de la polémica con Pamela David, el periodista también responsabilizó a un medio de comunicación por la difícil situación de su hija. "Lo que le pasa a mi hija tiene un poco que ver con un canal que la alimentó y le pagó plata para que hablara mal de mí. Alimentaron el monstruo y ahora ella lo está sufriendo porque, bueno, es parte de esto", afirmó.

Fuente: Aires Digital