La cárcel de Viotti, la inseguridad y la higiene e iluminación son las preocupaciones de la gente

Viotti ya transita su segundo año de gobierno, sin embargo nada de lo que prometió en campaña se pudo lograr. La inseguridad es uno de los principales problemas que tiene la ciudad y muy por el contrario a lo prometido, todo empeoró y no se vislumbra posibilidad de que disminuya, lo que se ve es un marcado desconocimiento y falta de políticas públicas para combatir este flagelo que está convirtiendo a Rafaela en un lugar totalmente inseguro.

También la cárcel que Viotti quiere instalar y que el Concejo Municipal aprobó de espaldas a la gente, entre "gallos y medianoche" y vaya uno a saber por que motivación, es otra de las preocupaciones d ela gente.

Y ni que hablar de la higiene y la iluminación. Viotti desde que asumió no pudo lograr mantener limpia la ciudad, la mugre es total y ya no hay esperanzas de que eso pueda revertirse, hay desinterés y seguramente incapacidad. La falta de iluminación es otro de los grandes problemas, un tema que también contribuye a la inseguridad existente.

Los accidentes de tránsito son otro de los grandes problemas que tiene la ciudad. Nada se va a poder lograr mientras en el quinto piso se sigan peleando por poder y Rafaela siga siendo gobernada por una persona que ni siquiera fue elegido, que está en el puesto por ser familiar del intendente y que literalmente "espanta" a toda aquella persona que tenga capacidad para tratar de enderezar este barco sin rumbo que es hoy la ciudad de Rafaela.

Salimos a la calle para que la gente se exprese, y de esa manera las autoridades quizá comprendan que no es una "animosidad" de este medio. Nosotros reflejamos el pensamiento de la gente, somos ecuánimes y no vamos a cambiar, ni aunque los idiotas quieran comprarnos con una pauta que hemos decidido no aceptar para no ser cómplices de un desquicio.