La novela sigue su rumbo: el técnico de la Roma volvió a pronunciarse sobre la llegada de Paredes a Boca

Apesar de que el mercado de pases ya haya terminado, la novela que conecta a Leandro Paredes con Boca Juniors sigue su rumbo. Este mismo viernes el entrenador de la Roma, Claudio Ranieri, volvió a expresarse acerca del mediocampista y de la posibilidad de su llegada al club argentino.

En conferencia de prensa, el director técnico italiano arrancó comentando que varios de sus jugadores no estarán convocados para el próximo, incluido el campeón del mundo: "Les di vacaciones porque estos pobres muchachos jugaron poco con (Daniele) De Rossi, jugaron poco con (Ivan) Jurić (NdeR y han jugado mucho conmigo. Nos guste o no, lo dan todo, pero no pueden con la intensidad que han brindado. Entonces les dije ‘vayan de vacaciones´".

"Es más útil que recarguen energía y que, por ejemplo, estén con sus familias. No están fuera por bajo rendimiento, dieron todo lo que pudieron", destacó Ranieri.

Cuando le preguntaron sobre el rumos de la salida de Paredes, el italiano respondió con una llamativa frase: "Leí que se activaría una opción de renovación, pero no pude saber más del tema ya que me aboqué a otras cosas. Cuando se habló de Boca, yo estaba seguro de que se quedaría acá".

A pesar de que aún no hay nada confirmado, medios italianos indican que su contrato tiene una extensión automática si cumple con determinados objetivos. Incluso, el mismo acuerdo tendría una cláusula que le permitiría retornar al club de sus amores.

Fuente: 442