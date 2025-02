Reservas: cuánto más puede la deuda privada financiar la demanda de divisas y cuáles son los riesgos de esta dependencia

Hacia finales de 2024, los dólares del blanqueo y el endeudamiento en moneda extranjera de las empresas fueron el sostén de unas reservas que comenzaron a verse presionadas por varios factores. En el comienzo de 2025 sigue siendo la principal herramienta del Gobierno para acumular divisas, aunque los economistas advierten que la dependencia de esta herramienta no está exenta de riesgos.

Un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia remarcó que entre agosto del año pasado y enero de este año las compañías tomaron créditos por u$s14.200 millones, factor fundamental para que el Banco Central (BCRA) pueda comprar, en términos netos, u$s6.400 millones durante el mismo período.

Vale recordar que, en comparación con la primera parte del año, el déficit promedio mensual en servicios más que se duplicó, el superávit de bienes se achicó en casi 80% y la autoridad monetaria comenzó a utilizar cerca de u$s200 millones por mes para intervenir la brecha entre el tipo de cambio oficial y los financieros. En ausencia del blanqueo, todos estos elementos hubiesen desembocado en una variación negativa de las reservas.

“El Gobierno se está volviendo bastante dependiente de esta herramienta y lo que se percibe es que el BCRA está necesitando un ingreso de divisas de la cuenta financiera cada vez más alto, porque la cuenta corriente es cada vez más deficitaria”, aseguró, en diálogo con Ámbito, Pablo Repetto, Head of Research Aurum Valores.

El Gobierno apuesta "all in" a la deuda privada para financiar el déficit de cuenta corriente: ¿cuáles son los riesgos?

La normalización en los pagos de las importaciones, la quita del Impuesto PAIS y barreras para arancelarias y la creciente apreciación cambiaria generan todos los incentivos para una mayor demanda neta de divisas y un incremento en el “rojo” de la cuenta corriente. En este contexto, desde el Provincia sostienen que en el Gobierno apuestan a “profundizar este esquema para mantener al dólar oficial en 2025: que la deuda de las firmas financie al déficit cambiario de bienes y servicios”.

No obstante, aclararon que la estrategia no está exenta de riesgos. El contexto internacional a partir de las amenazas arancelarias del presidente de EEUU, Donald Trump, que están erosionando a las monedas del mundo, el mayor nivel de importaciones esperado a nivel local, no sólo por las causas antes mencionadas sino también por el repunte de la actividad económica, son dos de estos riesgos. Además, agregaron, “los dólares de la deuda pública pueden colisionar con los de las importaciones y el turismo” ya que los vencimientos del Estado Nacional superan los u$s10.000 millones en lo que resta de 2025, mientras que las provincias suman obligaciones por otros u$s2.000 millones.

Según un análisis de la consultora C-P, la expectativa oficial es que los préstamos en dólares al sector privado sigan creciendo en los próximos meses. “Tomando como referencia los niveles alcanzados en el gobierno de Macri, existe aún un remanente de más de u$s4.000 millones considerando los niveles de capacidad prestable en moneda extranjera”, profundizaron. Sin embargo, contrapusieron, “en un mes dónde las intervenciones sobre la brecha y los pagos de cupones de deuda pública hacían prever un aumento de los depósitos en dólares, estos cayeron u$s90 millones”.

¿Qué alternativas de financiamiento tiene el Gobierno para engrosar sus reservas?

Sebastián Menescaldi, director de la consultora EcoGo, alertó a este medio que la capacidad prestable del sistema financiero tiene un límite, por lo cual el Gobierno debe generar nuevas formas de financiarse. Por el momento, el Repo y la baja de retenciones fueron las dos alternativas conseguidas por el equipo económico que conduce Luis Caputo, aunque la primera fue rápidamente neutralizada por una intervención récord en enero para contener la brecha, equivalente a unos u$s1.000 millones.

Para Menescaldi, las alternativas de financiamiento podrían ser la colocación de deuda con fondos internacionales ya que hasta ahora todo lo que se colocó fue con residentes locales, o que el Fondo Monetario Internacional (FMI) financie, por ejemplo, aunque sea el pago de los intereses de su propia deuda. Sin embargo, el economista ve que el Gobierno está tratando de llegar a las elecciones de la mejor manera posible con este esquema, y que tras la contienda legislativa otra será la historia. “Este esquema cambiario que no luce sustentable. La economía necesita fondos del exterior e Inversión Extranjera Directa (IED) a través del RIGI; es esto último a lo que apuesta el oficialismo en el largo plazo”, profundizó.

Al respecto, esta semana el exministro de Economía, Domingo Cavallo, siempre elogiado desde afuera de la Casa Rosada por Milei, sugirió cuatro vías para engrosar las arcas del BCRA: la eliminación por completo del dólar “blend”, una acentuación del proceso de incentivos fiscales a las exportaciones, el aumento de los reembolsos internos a la exportación de manufacturas y tomar una medida que derive el pago de servicios turísticos y las importaciones de bienes de consumo al CCL en lugar del MULC.

“El ‘blend’ debería haber desaparecido en julio del año pasado de acuerdo a lo firmado con el FMI y acá estamos, con el blend vigente y sin acuerdo con el FMI. El problema es que sin esa derivación de divisas al CCL, puede subir la brecha, lo cual desincentivaría la liquidación de exportaciones e incentivaría el adelanto de importaciones”, expresó Repetto, antes de recalcar que “hay que buscar un esquema cambiario totalmente distinto para resolver esta problemática”.

El panorama muestra un consenso en torno a que la estrategia cambiaria tiene patas cortas. Mientras existe un consenso de que la demanda de divisas tenderá naturalmente a crecer, el acompañamiento de la oferta es más incierto y requiere tanto de inventiva para la toma de decisiones como habilidad de maniobra ante posibles turbulencias que puedan venir tanto desde el plano internacional como desde el ámbito doméstico.

* Para www.ambito.com