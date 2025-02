Javier Milei fulminó a Diego Brancatelli y al kirchnerismo por la polémica con la camiseta de Lionel Messi: «Es una secta enferma de poder»

El presidente Javier Milei respondió con dureza al periodista Diego Brancatelli, quien desató una polémica al criticar a Lionel Messi por enviarle una camiseta firmada al mandatario. Durante su programa en C5N, el panelista lanzó una amenaza velada contra el futbolista y atacó a la Selección Argentina y su entrenador.

«La basura de Brancatelli amenaza a Lionel Messi, el mejor jugador de fútbol de la historia, que tenemos la bendición de que sea argentino, y que nos ha dado infinidad de alegrías a los argentinos, solo por el hecho de que recibí una camiseta firmada por él», escribió Milei en X.

El jueves, los hermanos Jorge y José Mas Santos, propietarios del club Inter Miami, visitaron la Casa Rosada y le entregaron al mandatario una camiseta firmada por el astro argentino. La imagen del regalo generó indignación en el kirchnerismo, donde cualquier muestra de apoyo al Presidente es vista como una traición.

Brancatelli, en su programa, no solo criticó a Messi, sino que lanzó una amenaza insólita: «Messi, cuando esto explote y caiga, vamos a ir a buscarte». Luego, apuntó contra el entrenador Lionel Scaloni, a quien calificó de «gorila», y contra los jugadores de la Selección Argentina, a quienes definió como «un grupo de desclasados».

El ataque de Brancatelli a la Selección Argentina

El panelista kirchnerista redobló sus críticas hacia los futbolistas, acusándolos de desinteresarse por la realidad social del país y de no manifestarse políticamente a favor del kirchnerismo. «La selección puede jugar lindo, ganar un mundial… pero políticamente son una vergüenza. Ninguno se la juega. Todos están pensando en el avión privado, qué tatuajes se hacen, qué corte de pelo se ponen. Nadie se preocupa por el pueblo que está pasando hambre», disparó.

Según Brancatelli, solo Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez «se la juegan por la gente». En su discurso, también evocó a Diego Maradona: «Diego, te extrañamos. Maradona hace falta en este momento. Haría mucha falta. [Messi] le manda camisetas al Presidente firmadas…».

Milei: «El kirchnerismo es una secta enferma de poder»

Milei no tardó en responder y aprovechó la oportunidad para criticar a todo el kirchnerismo, acusándolo de no aceptar la derrota electoral. «El kirchnerismo es una secta enferma de poder que llega al punto de amenazar a los máximos ídolos de la historia solo porque no se suman a su pelea enfermiza por el poder», lanzó el Presidente.

En su descargo, aseguró que el kirchnerismo «no puede aceptar que los argentinos les dieron la espalda» ni que «perdieron sus privilegios». Además, calificó a Brancatelli y su espacio político como un grupo «enfermo de odio, de resentimiento y de envidia, características propias de todos los zurdos hijos de p…».

El ministro de Economía, Luis Caputo, también se sumó a la polémica con ironía: «Imagino la preocupación de la Pulga…!», escribió en redes sociales.

La reunión con los dueños de Inter Miami y la pelea con la AFA

Durante el encuentro con los empresarios Mas Santos, no solo se habló de la camiseta de Messi. La reunión también giró en torno a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), un modelo que Milei busca implementar en el fútbol argentino. Esta idea lo ha enfrentado con Claudio «Chiqui» Tapia y la AFA, que se oponen a la privatización de los clubes.

La visita de los Mas Santos tenía un propósito claro: conocer en mayor profundidad el impacto global de este sistema y su viabilidad en Argentina. No es casualidad que el Inter Miami haya contratado a técnicos argentinos en los últimos años, como Gerardo Martino y el actual Javier Mascherano.

El fin del kirchnerismo como «dueño de la moral»

El intento de Brancatelli de instalar la idea de que Messi traicionó al pueblo por firmar una camiseta para Milei es otra muestra del fanatismo kirchnerista y de su desesperación por recuperar relevancia. Durante años, el periodista militante se dedicó a defender los desmanejos del kirchnerismo y ahora pretende erigirse en juez de la Selección Argentina.

Sin embargo, su discurso ya no tiene impacto. Los argentinos dejaron atrás el relato kirchnerista y figuras como Brancatelli, que antes tenían tribuna para adoctrinar, hoy quedan en ridículo al intentar ensuciar a ídolos populares como Messi, Scaloni y la Selección Argentina.

Milei lo dejó en claro: «Afortunadamente la era en la que personajes como este conducían los destinos del país se ha terminado. La libertad avanza y no hay nada que puedan hacer para frenarlo. Viva la libertad, carajo».

Con información de www.elintransigente.com