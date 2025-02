Gago se quejó del arbitraje tras la derrota de Boca: “El lateral no se saca 15 metros más adelante”

Boca se fue derrotado de la cancha de Racing, y a pesar de que en el segundo tiempo el elenco comandado por Fernando Gago tuvo una mejor actuación, no logró romper la valla defendida por Gabriel Arias. Y como si fuese poco, los números fuera de La Bombonera se agravaron: de los últimos 25 partidos, solamente ganó en cinco ocasiones.

Finalizado el encuentro en el Cilindro de Avellaneda, donde el Xeneize no gana desde el 9 de marzo de 2014, y mientras ya empieza a planificar lo que será el debut en la Copa Libertadores, el DT dialogó en conferencia de prensa y no solo analizó el rendimiento de sus dirigidos, sino que también apuntó contra el arbitraje.

En el gol de Luciano Vietto, que abrió el partido, Gastón Martirena realizó el lateral más adelante de lo que había salido el balón, y fue algo que le molestó muchísimo a Pintita. “No me gusta hablar de los árbitros, sí de acciones. Me enseñaron de chiquito: de dónde se va la pelota, hay que sacarlo de ese lugar el lateral. No desde 15 metros más adelante”, exclamó. “Después la interpretación si es amarilla, si es roja, si es penal… ¿Te digo la verdad? No se puede decir nada”, completó respecto a lo que fueron las diferentes acciones del juego.

Más allá de la polémica que se generó en la derrota boquense, el entrenador con pasado en Aldosivi, Racing y Chivas de Guadalajara se refirió a las pocas ocasiones de peligro que Boca genera en el arco rival: “Creo que no nos falta creación de juego”, indicó.

Los próximos partidos de Boca

Liga Profesional – Martes 11 de febrero, 20:00 – Boca vs. Independiente Rivadavia

Liga Profesional – Viernes 14 de febrero, 20:00 – Banfield vs. Boca

Copa Libertadores – Martes 18 de febrero, 21:30 – Alianza Lima/Nacional de Paraguay vs. Boca

Liga Profesional – Sábado 22 de febrero, 19:15 – Boca vs. Aldosivi

Copa Libertadores – Martes 25 de febrero, 21:30 – Boca vs. Alianza Lima/Nacional de Paraguay

