La actitud de Mauro Icardi en el cumpleaños de la hija de la China Suárez que podría enfurecer a Wanda Nara

La China Suárez celebró el cumpleaños de siete de su hija Magnolia y una actitud de Mauro Icardi podría sacar de quicio a Wanda Nara. Fue Yanina Latorre quien se mostró indignada por las decisiones que tomó el futbolista en medio de la guerra judicial con su exesposa.

“Mauro llegó hoy de Turquía y está haciendo un asado en su casa para la hija de la novia nueva y amigos. Si soy Wanda enloquezco”, lanzó la panelista a través de sus historias de Instagram.

Y agregó: “O sea, Mauriño no le festejó a la hija, no le mandó ni un regalo. A Valentino, que cumplió después, nada de nada. Amooor. No mezcles. No podés hacer esto. Y si lo hacés, al menos no lo muestres”. “Y sumale que la Nipona, que es madre, en lugar de ayudar, sube todo para joder a Wanda”, lanzó.

Las fotos de la fiesta que la China Suárez organizó por el cumpleaños de Magnolia y el regalo que le dio

La China Suárez volvió de Turquía con Mauro Icardi y no dudó en celebrarle el cumpleaños a Magnolia, la hija que tuvo fruto de la relación con Benjamín Vicuña. Para eso, la actriz hizo un pedido por una reconocida página de Estados Unidos en el que incluyó juguetes para la agasajada además de varios presentes para los invitados a la fiesta.

Lo que más sorprendió a la pequeña fue el peluche que su mamá compró en el exterior: se trata de un muñeco que viene en un huevo y los chicos se encargan de hacerlo nacer. Después de algunos minutos tocando el juguete, el cascarón se rompe entre luces y ruidos y sale un animalito muy simpático que hasta le canta el “Feliz cumpleaños” a la cumpleañera.

Los dulces y la comida salada no faltaron en el festejo: hubo tarta de frutillas, chipá y hasta una torta decorada con los personajes de Hello Kitty. Además, los asistentes pudieron llevarse cuadernitos, lapiceras de sirenita, de Spider Man y de Hello Kitty y hasta slime de diferentes colores.

También tuvieron gorras, lentes, vasos y mochilas de tela con la inscripción “Magnolia Party” y la fecha del evento. A través de sus redes sociales, Benjamín Vicuña compartió una foto de Amancio luciendo algunas de las prendas personalizadas.

Fuente: 442