Axel Kicillof analizó el modelo de Javier Milei: «El resultado es un país precarizado y mucho más desigual»

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó con dureza la política económica del gobierno de Javier Milei y alertó sobre los efectos del actual esquema cambiario. «Nada producido hoy en Argentina es rentable, el negocio pasa por importar y timbear. El resultado es un país primarizado, precarizado y mucho más desigual», sostuvo.

Kicillof afirmó, en una columna publicada en el diario Infobae, que el tipo de cambio oficial está atrasado y que esto perjudica tanto a la producción como a las exportaciones. «Recorrí el viernes varios municipios y, en Villarino, los productores de cebolla deben descartar buena parte de la cosecha porque se volvió no rentable con el dólar de Milei», ejemplificó. Según el gobernador, esta situación del dólar congelado afecta también a otros sectores exportadores, incluso a aquellos en los que Argentina es altamente competitiva.

El exministro de Economía también cuestionó la afirmación del ministro Luis Caputo, quien sostuvo que «el dólar no está atrasado, sino que los precios están adelantados». Al respecto, Kicillof replicó: «Por el absurdo: si el tipo de cambio no estuviera apreciado, Milei podría sacar el cepo y dejar flotar la moneda. Por algo no lo hace». Además, señaló que la Argentina es el segundo país del mundo con el Índice Big Mac más alto, lo que evidencia la apreciación del peso.

El gobernador bonaerense advirtió que la estabilidad del dólar se sostiene mediante el uso de reservas y otras fuentes temporales de financiamiento. «Los dólares que se patinó hasta ahora provinieron del blanqueo, algo de endeudamiento externo, la liquidación de la cosecha y la mejora de la balanza comercial energética», explicó el economista recibido en la UBA. Sin embargo, advirtió que esas fuentes se están agotando y que el gobierno busca desesperadamente nuevas formas de financiamiento, como un acuerdo con el FMI, que hasta ahora no se concretó.

El dirigente político de 53 años comparó la situación actual con la convertibilidad y alertó sobre sus consecuencias. «Al estabilizar el dólar, la inflación se calma, pero Argentina se encarece en dólares y el exterior se hace barato en pesos. Esto lleva a la destrucción del tejido industrial y la pérdida de empleos», aseguró. Además, sostuvo que esta política afecta tanto a la industria como al sector agropecuario, ya que «los productos se venden a un dólar barato mientras los costos crecen en esa moneda».

«El esquema cambiario genera un negocio extraordinario: entran dólares, se cambian a pesos y se colocan a altas tasas de interés. Luego, se vuelven a cambiar a dólares y se obtiene la mayor ganancia en dólares del mundo», explicó el dirigente peronista. Además, mencionó que el extractivismo y las importaciones sin restricciones agravan la situación al destruir la producción local.

Kicillof alertó al Gobierno nacional a cambiar de rumbo antes de que colapse el plan económico por falta de dólares

El gobernador bonaerense advirtió sobre el impacto social de este modelo económico. «Para contribuir a que no suba la inflación, se planchan los ingresos populares: salarios y jubilaciones. La demanda interna se desploma porque la plata no alcanza y así se profundiza la desindustrialización y la miseria. Depende de cuántos dólares consigan para sostenerlo, pero cuando este esquema colapse, dejará al país más endeudado, al tejido productivo destruido y a nuestro pueblo hipotecado».

Con información de www.elintransigente.com