Alberto Fernández rompió el silencio sobre la causa de violencia de género: «Pasé de tibio a agresor»

El ex presidente Alberto Fernández rompió el silencio respecto a la causa por violencia de género que le inició su expareja Fabiola Yáñez. El dirigente, quien hasta ahora se negó a declarar, sostuvo que nunca ejerció agresión contra la madre de su hijo, de quien mencionó que tiene un problema psiquiátrico y con el alcohol, además de referirse al video que circuló con Tamara Pettinato.

«En mi vida hice algo parecido a eso, quien me conoce sabe. No sé cómo pasó. Son esas cosas que ocurren casi mágicamente por imperio de lo mediático, pero yo pasé de ser un tibio a un agresor. No tengo la menor idea como ocurrió. La verdad es que no tiene nada que ver con mi conducta eso», indicó el ex mandatario.

En este sentido, negó haberle pegado y pateado en el piso a Fabiola Yáñez durante el embarazo de su hijo menor, Francisco: «¿Cómo voy a patearla en el piso? Yo estuve 18 años casado con la mamá de Tani, y estuve 11, 12 años con Vilma. Hasta el día de hoy tengo un vínculo espléndido con las dos y me siguen llamando y me siguen saludando para Navidad, para fin de año, y están preocupadas y me preguntan, ¿qué pasó, me volví loco un día?«, planteó Alberto Fernández en una entrevista a Perfil.

Seguido a esto, explicó que la foto de la ex primera dama golpeada, la misma que apareció en el teléfono celular de la secretaria del expresidente, él nunca la había visto y que desconoce su origen. «Ella no sabía decirme de qué día era la foto que tenía María Cantero. Ahora, como ella estaba muy enojada conmigo porque me atribuía a mí la responsabilidad de no parar mediáticamente esa avanzada sobre ella por el tema de la foto, creo que la agarró en un mal día”, explicó Fernández.

«No hay una amiga de ella que diga que alguna vez Fabiola le habló de este tema. La familia de ella dice que Fabiola nunca le habló de este tema. No hay un médico que haya dicho que alguna vez la atendió. No hay un psicólogo. Hay una pericia psiquiátrica de noviembre del año 2023, que ella se hace y presenta la razón de ser de su malestar psicológico por el problema de los medios, que yo lo creo. Creo que efectivamente le han hecho un daño psicológico enorme», reveló.

La relación de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez

En otro pasaje de la entrevista, el ex mandatario admite haber ido y vuelto en la relación con la experiodista a la que conoció en 2016. A ella la conoció años antes cuando la ayudó con una entrevista para un trabajo práctico y quedó una buena relación, pero nada sentimental hasta años después. A medida que se fueron conociendo, la pareja se fue formando con sus vaivenes y afrontando un supuesto problema de salud y psicológico de la ex primera dama.

«Fabiola tiene un problema de salud que yo creo que es determinante en todo esto que estamos viviendo. Y no quiero entrar en el juego mediático que propuso la querella, porque me parece que finalmente le hace mucho daño también a ella, no solamente a mí», aclaró Alberto Fernández, quien reveló que le practicaron dos abortos a su expareja, todos antes de conocerlo a él.

«Fue una decisión de ella y siempre ha tenido un problema para asumir la idea de la maternidad. No fue conmigo, antes de conocerme, tenía ya un problema para resolver el tema de la maternidad, me parece que el tema la asustó», añadió Alberto Fernández sobre este tema. Continuando con su relación con Yáñez, el extitular del Partido Justicialista (PJ) explicó que intentaron tratar los problemas psicológicos de ella en el Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) fundado por Facundo Manes-

«Vino el diagnóstico, que eso lo reservo, está dicho en el expediente, pero lo reservo. Ella se puso muy mal, volví a hablar con Facundo y él me planteó que era un diagnóstico complejo, hizo un par de comentarios más, que también reservo, pero así ocurrió«, aclaró el dirigente, quien incluso le consultó a su expareja si estaba preparada para afrontar la exposición mediática en cuanto Cristina Kirchner le ofreció ser su candidato a presidente. Ella habría aceptado esto, aunque siempre se mantuvo alejada de los medios.

Una vez mudados a la Quinta de Olivos, el exjefe de Estado calificó la convivencia como «buena, con problemas, con dificultades, porque esas dificultades de salud que Fabiola atravesaba, y atraviesa, son problemas que hacen muy difícil la vida para el que acompaña«. En este marco, puso a la foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos durante la pandemia como un punto de «quiebre en la relación».

«La quise mucho a Fabiola, y la verdad, una de las cosas que más me apena de todo esto es que yo sé que he sido la persona que más trató de ayudarla en estos temas. La quise mucho, no voy a negarlo. Ella tiene un problema de alcoholismo que tiene como diferentes etapas, y en una de sus etapas se pone muy violenta, insulta, dice cosas gravísimas y después se pone violenta físicamente. Lo que yo hacía era esquivar eso, pero no era que yo la estaba agarrando«, indicó Alberto Fernández.

El video con Tamara Pettinato

Por otro lado, el ex mandatario se refirió al video con Tamara Pettinato en el que se los ve tomando cerveza y riéndose en el despacho presidencial. «¿Cómo ocurrió ese video? Ella me pide un reportaje para la televisión china, me dice: ‘Me ayudas si me das el reportaje porque me gano unos pesos’. Le pregunté cuáles eran las preguntas, me las manda, eran cinco, todas preguntas que no tenían ningún conflicto. Le dije, ‘dale, venite antes’, comemos algo, y después hacemos el reportaje».

«Ese día ella trabaja en el programa de Ernesto Tenenbaum, que es alguien a quien también le guardo mucho afecto, más allá de lo crítico que es conmigo y que le tengo mucho respeto intelectual. Ernesto, esa mañana había sido despiadado conmigo. Entonces, empecé a decirle, vos no podes no contradecirlo a Ernesto, cuando él dice estas cosas. ‘Dejate de embromar’, me dice Tamara. Entonces empecé a decirle, vas a hacer un video diciéndome que me amás, que me querés y se lo vamos a mandar para que vea que, pese a lo que él dice, vos me querés. Ese es el sentido del video«, reveló el expresidente.

En este marco, sostuvo que ella está en pareja con un funcionario de él y rechazó las críticas recibidas para la panelista y para su propia figura. «Es todo muy ingrato, tiene un hijo. La forma en que trataron a Tamara es de una injusticia increíble. Y si hay algo de lo que no reniego y de lo que agradezco, es de ser amigo de Tamara. Es una charla entre dos amigos, hagan abstracción del sexo, es una charla entre dos amigos. Si esa misma charla la habría tenido con un amigo, no pasaba nada», completó.

