Megan Fox "no está interesada en analizar su pasado" con Machine Gun Kelly.

La actriz, de 38 años, espera su primer hijo con el rapero, pero está decidida a dejar atrás su ruptura y centrarse únicamente en el embarazo.

Una fuente dijo a Us Weekly: "Megan está avanzando de forma independiente y no está interesada en analizar el pasado. Está centrada en su embarazo y no mira atrás. Está profundamente dolida por cómo terminaron las cosas pero se está centrando en sanar".

Mientras Megan mira hacia delante, MGK, de 34 años, está poniendo toda "su energía en superarse".

El informante explicó: "Se ha centrado en su salud mental y en volver a ponerse en forma. Tiene el corazón roto pero intenta seguir adelante".



Al parecer, una reconciliación no está en la mesa para la ex pareja.

La fuente explicó: "A MGK le gustaría reconciliarse, pero Megan es firme en su decisión de seguir adelante. Ya no ve futuro con él. No quiere volver a ponerse en la misma situación con él. Quiere romper el ciclo".

La pareja se separó en noviembre, poco después de que Megan anunciara su embarazo.

Ya tiene tres hijos, Noah, de 12 años, Bodhi, de 10, y Journey, de ocho, con su ex marido Brian Austin Green, mientras que MGK comparte a su hija Casie, de 15, con su ex Emma Cannon.

