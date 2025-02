Glenn Close se convierte a los 77 años en embajadora de la gama antiedad de Dior

Las mujeres maduras empiezan a ser más visibles y protagonizar campañas de marketing, tras años de ostracismo. Dior ha sido la última marca de belleza en apostar por ellas, eligiendo a Glenn Close embajadora a sus 77 años. Considera una de las mejores actrices de su generación, ha recibido tres Emmys, tres Tony y tres Globos de Oro, entre otros premios. Además, ha sido nominada hasta en ocho ocasiones al Oscar. En 2011 recibió el Premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián.

Glenn Close inició su carrera como actriz en el teatro a mediados de los años 70, pero no fue hasta finales de los 80 cuando se hizo mundialmente conocida por su papel en 'Atracción fatal'. A partir de allí, protagonizó numeroso éxitos como 'Las amistades peligrosas', 'Albert Nobbs' , '101 dálmatas', o 'La buena esposa'. En 2007 se convirtió en la primera gran actriz en protagonizar una serie de televisión, 'Daños y perjuicios'. Uno de sus últimos papeles en televisión, ha sido en la serie 'The New Look', estrenada en 2024 en Apple TV+, y dedicada al modisto Christian Dior, en la que interpretó a Carmel Snow, redactora jefe de Harper's Bazaar.

Además de su exitosa carrera como actriz y productora, la estadounidense es fiel defensora de la salud mental y cofundó la ong Bring Change to Mind (bringchangetomind.org) que se dedica a fomentar el diálogo y combatir el estigma que rodea a los trastornos mentales.

A sus 77 años, Glenn Close no piensa en la jubilación, y sigue protagonizando series, películas y obras de teatro. Tampoco se pierde un alfombra roja, como la última edición de los Globos de Oro. Desde hace algunos años optó por dejarse el cabello gris, mostrando sus canas, signo del paso del tiempo. La actriz se ha convertido en icono de las mujeres maduras, que se niegan a desaparecer de la esfera pública y que tampoco quieren ocultar su edad. Glenn Close se convierte ahora en embajadora de la línea Capture de Dior, que lucha contra los signos del envejecimiento.

Glenn Close se une así a otras celebrities convertidas en modelos e imagen de campañas publicitarias en la edad adulta, como la fallecida Maggie Smith, que protagonizó una campaña a los 88 años, Faye Dunaway, Helen Mirren o Ángela Molina, entre otras.

Además de Glenn Close, Dior ha elegido a otras mujeres famosas embajadoras del nuevo Capture, que este 2025 ha arrancado con la reformulación del sérum y la crema que se lanzó por primera vez en 1986. Entre las celebrities que protagonizarán la campaña, junto a la veterana actriz, están la tenista Venus Williams, la también actriz Rosamund Pike o la modelo y actriz Laetitia Casta, todas con más de 40 años.

Este tipo de gestos a los que, cada vez, se suman más marcas de belleza y de moda, son esenciales para luchar contra el edadismo, la discriminación por edad que sigue afectando a muchas personas, en particular, mujeres, en la sociedad actual.

Fuente: ABC