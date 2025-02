¿Fue una deslealtad dejar a Sagardoy y Rolando fuera de la lista?

Si existen las lealtades en política, cosa que no creo, se podría decir que Leonardo Viotti fue desleal, principalmente con Alejandra Sagardoy, militante de tantos años en el partido de calle Bolivar y fiel adlater de Germán Bottero durante tantos años, pero también consustanciada y comprometida con la gestión de Viotti y con el ascenso del actual intendente desde hace tantos años.

Recuerdo haber tenido una larga discusión en un programa radial por el año 2015, Sagardoy por aquellos años era una ferviente crítica de Viotti y este servidor veía en ese joven político capacidad para llegar al Concejo Municipal y para más aún, se podría decir que soy un poco responsable de "semejante" criatura, pero uno se equivoca y mucho, lo importante es asumir los errores, o como en este caso, los "horrores".

Con el tiempo las circunstancias y las mieles de la victoria llevaron a mostrar una buena relación entre Sagardoy y Viotti, pero era más por las formas, la realidad es que Sagardoy nunca "lo pasó" al joven maravilla y se lo "tragaba" pero con dos sobres de Uvasal, de otra manera le resultaba imposible, no obstante Sagardoy siempre fue leal y nunca sacó los pies del plato, jamás se le escuchó en público una sola crítica y durante este año de gestión de Viotti siempre le votó todos los proyectos. Quizá Sagardoy hoy se arrepienta de haber sido tan leal y no genuina, pero ya es imposible remediar, su suerte hace mucho que está echada.

Tampoco hay que dejar de tener en cuenta que dejarla afuera a Sagardoy es un tiro por elevación a Germán Bottero, el mentor de Viotti que entró en desgracia por las permanentes desavenencias con su hermano, el "terrible" Iván.

Con Rolando pasa otra cosa, Viotti lo ve como un posible rival en el futuro, sabe perfectamente que Rolando tiene verdadera capacidad intelectual y que en ese campo le resulta imposible competir, era de esperar, siempre lo dijo y ahora actuó al respecto, no me sorprendió para nada.

"Agusto no es de mi confianza, en algún momento me va a traicionar, Augusto juega para él y construye su propio camino, en cualquier momento saca los pies del plato, el padre de Augusto hace cosas que no me gustan y por eso estoy muy atento, si lo ponemos en la lista es solo de relleno", me supo decir Viotti hace unos años, cuando la relación no era tan mala como lo es hoy.

No me sorprende que Viotti se librara de Sagardoy y Rolando, nunca los quiso y va a intentar callarlos con algún cargo, para Viotti la política es solo plata y en su cabeza no entra otra cosa, "con un cargo que les asegure un sueldo los mantengo calladitos",seguramente piensa Leonardo Viotti.

¿Si su actitud fue desleal? : Estoy convencido que si, Viotti no tiene códigos y la palabra lealtad no está en su vocabulario, como en la de la gran mayoría de los políticos, pero en la de Viotti seguro que no.