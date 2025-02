El gobierno de Javier Milei no descarta subir la edad jubilatoria en 2025 y busca avanzar con la reforma previsional

En el segundo año de gestión, el gobierno de Javier Milei buscará poner en marcha una reforma previsional. Tras los cambios en materia laboral, comercial e impositiva de la ley Bases, ahora la gestión libertaria piensa en avanzar sobre cambios en las condiciones para acceder a la jubilación.

Así lo ratificó el titular de la ANSES, Mariano de los Heros, que adelantó que los cambios no se limitarán solamente a un aumento de la edad mínima para jubilarse, y aseguró que se deben dicutir varios aspectos para lograr una reforma previsonal integral.

Según de los Heros, en línea con el Pacto de Mayo firmado entre Milei y los gobernadores, en el punto 9 el Gobierno se comprometía a avanzar con una reforma previsional "que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron".

En diálogo con TN, el funcionario explicó que "subir solamente la edad de jubilación no es una solución" y detalló los principales cambios que se prevén llevar adelante este año.

"Tiene que analizarse toda una serie de situaciones en donde la edad de jubilación puede ser la proporcionalidad de cobrar en base a lo aportado", señaló Mariano de los Heros, al subrayar la disparidad entre quienes completaron los 30 años de aportes con quienes no cumplieron lo exigido por ley.

"Hay gente que no llega a los 30 años de aporte porque ha cambiado el mundo laboral. Entonces, quien hoy no llega a los 30 años de aporte no tiene derecho a la jubilación", enfatizó el titular de ANSES.

Además, se refirió a la informalidad laboral y explicó que durante el kirchnerismo ingresaron al sistema "seis millones" de jubilados.

En otro tramo de la entrevista, de los heros detalló que "el 95% de todos los jubilados que se han jubilado por moratoria, cobran la mínima. Hay nueve millones de jubilados, de los cuales seis millones entraron sin completar los 30 años de aportes vía moratoria", señaló.

Y añadió: "El promedio de los años que compran por moratoria está arriba de los 25. Es gente que ha aportado cinco años y los 25 años restantes lo compran a un precio vil. Con lo cual hay un estímulo negativo a la formalización, ya que termina ganando el que se mantiene en la informalidad. Y esto no siempre es porque no pueda estar formal, sino porque le conviene".

Cuántos años se debe trabajar para acceder a la jubilación

Según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social, en 2024, 427.505 personas accedieron al régimen jubilatorio. De ese monto, 313.950 nuevas jubilaciones fueron otorgadas mediante moratoria.

Este beneficio estaba dirigido a mujeres de entre 50 y 60 años y hombres de entre 55 y 65 años que no alcanzaron a completar sus aportes cuando llegaran a la edad jubilatoria para que pudieran acceder a un plan de pagos de hasta dos años con la ANSES.

Sin la prórroga de la moratoria, el plan de pagos previsional otorgado por ANSES regirá hasta el 23 de marzo. A partir de esta fecha, quienes no cuenten con los años aportados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) podrán acceder a la PUAM desde los 65 años y recibir el 80% del haber mínimo sin derecho a la pensión por viudez.

Por otro lado, si reunís los requisitos de edad (60 años para las mujeres y 65 para los hombres) y los 30 años de aportes, podés iniciar tu trámite de jubilación.

De confirmarse el anticipo del ministro de Economía, Luis Caputo, de que la inflación de enero se ubicó en torno al 2,3%, la jubilación mínima de bolsillo que se cobrará en marzo pasaría a ser de $349.367,50. Esto se compone del básico de unos $279.367,50 y del bono de $70.000 que se mantiene igual desde el año pasado.

La suba nominal de los haberes de los jubilados que están en la base de la pirámide se debe al cambio de fórmula de actualización que toma la evolución de la inflación mensual. Se aplica con dos meses de rezago, por eso el IPC de enero ajusta el beneficio que se devenga en febrero, y que se cobra a mes vencido en marzo.

Si el Gobierno ajustara el bono por la inflación de enero con el mismo criterio con el que se ajusta la mínima, el de marzo próximo tendría que ser de $145.370. Al sumar la mínima y el bono, la pérdida será del orden 17% real aproximadamente. Por ende, tendrían que percibir unos $424.735,50.

La jubilación mínima subirá 107% nominal, evidentemente por encima de la inflación acumulada durante el período, pero como el bono seguirá igual, se licuará la mejora. Sumando ambos componentes dará un incremento nominal del 70% aproximadamente.

Contra la inflación de enero acumulada, que fue del 84%, los haberes habrán perdido. Pero contra febrero, cuando se devengan, le pueden ganar unos 4 puntos (IPC febrero 2,1%, según el último REM del BCRA), mientras que cuando se cobren le pueden ganar por unos 27 puntos (IPC de 2%, según del REM del BCRA).

Fuente: Ámbito