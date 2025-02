Néstor Grindetti se aleja de Mauricio Macri pero por el momento no del PRO

El ex jefe de Gabinete porteño y actual presidente de Independiente, Néstor Grindetti, se distanciará de Mauricio Macri en las próximas horas. Su renuncia al cargo dentro de la administración del PRO responde a su descontento con la actual conducción del partido y no a un traspaso inmediato a La Libertad Avanza (LLA). Fuentes cercanas aseguraron a Infobae que no se integrará de manera directa a las filas libertarias, aunque no descarta colaborar en equipos técnicos.

Grindetti, con más de 40 años de trayectoria junto a Macri, ha decidido enfocarse en la gestión de Independiente y en su fundación en Lanús. Su desvinculación del PRO se produce en un contexto de fracturas internas y reconfiguraciones dentro del espacio político, similares a la reciente partida del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien se sumó abiertamente al oficialismo libertario.

El vaciamiento del PRO

La renuncia de Grindetti no es un hecho aislado. Se enmarca en un PRO que enfrenta tensiones crecientes debido a la estrategia política de Macri, que oscila entre respaldar algunas medidas del gobierno de Javier Milei y diferenciarse en otras. La creación de una mesa política liderada por María Eugenia Vidal ha sido interpretada como un gesto desafiante hacia LLA, provocando reacciones adversas de Karina Milei y su equipo.

En la Ciudad de Buenos Aires, la dinámica política también se ha vuelto más conflictiva. La decisión de Jorge Macri de adelantar las elecciones porteñas y de formar una estructura política independiente ha generado malestar en los sectores libertarios, que esperaban una mayor coordinación con el PRO. La postulación de Manuel Adorni como posible candidato en la Ciudad refuerza la idea de una competencia abierta entre ambas fuerzas.

A su vez, dirigentes del PRO han manifestado su preocupación por la creciente influencia de LLA en distintos distritos del país. La posibilidad de que más figuras emblemáticas del partido sigan el camino de Valenzuela es una de las principales inquietudes dentro de la estructura macrista. Algunos consideran que una eventual alianza con los libertarios podría representar una pérdida de identidad para el PRO.

El futuro del PRO

Mientras Macri mantiene contactos con Milei para evaluar una posible alianza en Buenos Aires, sectores del PRO buscan recomponer su base con acuerdos provinciales. En Santa Fe, por ejemplo, la lista respaldada por el gobernador Maximiliano Pullaro recibirá el apoyo explícito de Macri en un acto programado para el 18 de febrero. Esta postura refuerza la idea de un PRO que intenta sostener su identidad frente a la expansión libertaria.

En paralelo, Grindetti evita rupturas drásticas y mantiene su vínculo con el partido amarillo, aunque con una presencia menos activa en su estructura de toma de decisiones. Sin embargo, su alejamiento de la dirigencia central podría abrir la puerta a nuevas oportunidades dentro del panorama político bonaerense. Su futuro político podría redefinirse en los próximos meses, dependiendo de la evolución de la interna del PRO y de las oportunidades que surjan dentro del nuevo escenario político nacional.

