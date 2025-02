Encuesta: el 53,3% afirma que Milei gobierna para los multimillonarios y defiende los intereses de los mercados financieros

La primera encuesta de Zubán Córdoba & Asociados en este año, donde se llevarán a cabo las Elecciones Legislativas 2025, arrojó algunos resultados negativos para el presidente Javier Milei, en cuanto a la actualidad y a la perspectiva del país a largo plazo. Mientras que más de la mitad de los encuestados cuestiona el rumbo de las medidas tomadas por la Administración libertaria, un 53,3% sostiene que el mandatario "gobierna para los multimillonarios".

Los datos se desprenden del trabajo llamado "Tecnofeudalismo vs Democracia", donde se observa que el 53,6% de los argentinos piensa que el país va en una dirección incorrecta, mientras que el 43,8% afirma que va bien encaminado. El relevamiento fue realizado entre el 30 de enero y el 3 de febrero pasado, a 2.400 casos mayores de 16 años en todo el país, a través de una técnica de recolección mixta, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 2%.

En este informe, la consultora quiso conocer la opinión de los entrevistados acerca del llamado tecnofeudalismo como fenómeno sociopolítico emergente en el mundo, "el intento de las élites de empezar a reemplazar a la política; con empresarios multimillonarios que saltan de los negocios al sector público con ánimos refundacionales", señala el estudio, donde citan el caso del magnate Elon Musk como parte del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En ese marco, un 67,8% señaló que el Estado debería garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos, y un 29,2% comentó que no tendría que intervenir en "la libre competencia". Respecto al tema impositivo, un 66,6% consideró que los multimillonarios "deberían pagar más impuestos que el resto", un 32,1% dijo que "deberían pagar los mismos impuestos que el resto", un 0,4% que "deberían pagar menos que el resto", y el 0,9% respondió que "No sabe".

Por otro lado, el 52% de los encuestados afirmó que los multimillonarios se benefician de los recursos del Estado y un 29,9% opinó que son "los pobres quienes más se benefician del Estado" -un 8,3% dijo que ambos sectores obtienen un beneficio y un 6,4%, que ninguno-. Entre algunos de los empresarios argentinos más poderosos que han apoyado públicamente al Jefe de Estado se encuentran Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre, y Eduardo Elsztain, dueño de IRSA.

Más allá de considerar que el rol del Estado está relacionado a generar una igualdad de oportunidades, un 66,5% indicó que la desigualdad entre ricos y pobres en la Argentina es "Muy Alta", un 53,3% opinó que La Libertad Avanza (LLA) "gobierna pra los ricos" y el 71,1% argumentó que Milei defiende los intereses de los mercados financieros. "No es una paradoja. Los argentinos querían un cambio, pero no quieren quemar las naves", explicó acerca de este punto la politóloga Yanina Welp, experta que trabajó en el sondeo.

Al momento de pedirle a quienes participaron del relevamiento que señalen cuáles son las causas de la desigualdad en el país, los multimillonarios con mucha influencia política en el Estado (32,7%) fue la más elegida, seguida de mal funcionamiento de la Economía (29%), Problemas con el sistema educativo (13,2%) y Algunas personas que trabajan más que otras (9,8%), entre otras.

Imagen de los multimillonarios

"La llegada de Trump parece haber inaugurado una nueva etapa política a nivel global. Etapa marcada por la mezcla del crecimiento de nacionalismos intensos y la entrada a la política de forma abierta y explícita de las super élites económicas representadas por Elon Musk", destaca en su análisis inicial el documento. En ese sentido, dezlia que lo que se ve en Estados Unidos puede ser "solo la punta de lanza de un nuevo modelo de acción política".

En otro de sus apartados, la encuesta pregunta la imagen que los argentinos tienen sobre el presidente norteamericano y diferentes empresarios relacionados con la tecnología. En ese caso, el 43,6% dijo tener una buena valoración acerca de Trump, y el 52,4% se mostró en forma contraria.

Bill Gates (cofundador de Microsoft), por su parte, alcanzó un 61,4% de imagen positiva y un 30,2% de imagen negativa; mientras que Mark Zuckerberg (Facebook/Meta), logró un 47,8% de aprobación y un 41,5% de desaprobación. Finalmente, Musk (dueño de Tesla, Spacex y X) tuvo un 44,3% de valoración positiva y un 49% negativa.

La imagen y gestión del Gobierno

En tanto el 53,6% dice que el país va "en la dirección incorrecta", un 54,1% expresó que desaprueba la gestión del Gobierno nacional, mientras que un 45,1% la aprueba. Entre los datos recolectados, también se observa que un 53,8% de los argentinos tiene una imagen negativa de Milei, mientras que solo el 45,2% lo ve de manera positiva.

Sin embargo, un 44% manifestó que en el poco más de un año que lleva gobernando el país, el lìder libertario logró una mayor estabilidad con el respecto a la gestión de Alberto Fernández, su antecesor. Un 39,5%, en cambio, dijo que actualmente la estabilidad "es menor" y un 14,9% ve que las cosas "siguen igual" en comparación con el gobiernio anterior.

Asimismo, el 58,1% contestó que hay menos inflación que con la Administración del Frente de Todos/Unión por la Patria, un 21,6% comentó que "Hay más" y un 19% dijo que "sigue todo igual" -un 1,3% eligió "No sabe"-.

Hacia el final, un 62,8% respondió que no aprueba la frase "No me importa nada mientras haya baja inflación y estabilidad económica", un 48,9% sí aprobó el dicho "Apoyo a Milei porque está bajando la inflación" y el 61,1% también se mostró a favor de la cita, "La oposición me está decepcionando":

Entre otros de los puntos más relevantes que surgen de la encuesta, también se resalta el hecho de que a LLA le faltan candidatos interesantes, incluso a pesar de obtiene valoraciones positivas en los principales distritos electorales. De este hecho se desprende que el monopolio de representación que tienen los partidos políticos ya no representa a muchos integrantes de la sociedad y que la ausencia de transparencia en la elección de los líderes de los partidos políticos es parte del problema.

Con información de www.perfil.com