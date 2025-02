El regreso de la volatilidad del dólar: qué factores complican la paz cambiaria

El tipo de cambio se mantiene en la mira de los inversores y expertos relevados por iProfesional registraron un recalentamiento del "contado con liqui" desde mediados de diciembre. Los analistas del bróker GMA Capital destacaron que se observó un cambio en la dinámica, ya que el dólar CCL pasó de cotizar a $1.050 en la primera semana de diciembre a $1.200 a principios de 2025. Y analizaron que este incremento marcó el inicio de una estabilización en la apreciación del peso.

El Banco Central intervino de forma activa en el mercado financiero, posicionándose como oferente de dólares en momentos de incertidumbre. La autoridad monetaria esterilizó parte de los pesos emitidos en la compra de divisas, lo que permitió disminuir el "ruido" durante la jornada. Los analistas del bróker explicaron que dicha medida se enmarcó en la "Fase 2" del programa económico. Desde GMA se consideró que la intervención buscó enviar señales claras de estabilidad al mercado.

Entre diciembre y la primera mitad de enero se utilizaron u$s 944 millones para estas operaciones, según datos del BCRA. Los expertos de la ALyC citaron esta cifra como un indicador de la importancia que tuvo la acción del Central en ese período. Los analistas del bróker reconocieron que, aunque en menor magnitud, la presencia del BCRA se mantuvo en la curva Hard Dollar posteriormente. La intervención se interpretó como una estrategia para contener la volatilidad y preservar el equilibrio cambiario.

La actuación del Central se valoró positivamente en términos de manejo del mercado, ya que se consiguió reducir la incertidumbre y la presión sobre la moneda local. Desde GMA se señaló que los movimientos de estabilización permitieron que los inversores contaran con una imagen más clara de las intenciones de las autoridades. Los expertos de la ALyC afirmaron que la medida contribuyó a limitar las fluctuaciones bruscas en el dólar. Los analistas del bróker concluyeron que, en ese momento, se logró un balance entre el accionar del mercado y la intervención estatal.

Preocupaciones sobre la apreciación del peso en un contexto global

En un informe realizado por la sociedad de bolsa Adcap Grupo Financiero, se alertó que las preocupaciones sobre la apreciación del peso se profundizaron en medio de una actitud global de aversión al riesgo. Los analistas de la ALyC observaron que esta coyuntura generó dudas respecto al esperado catalizador de corto plazo, que consistió en un amplio programa con el FMI.

Además, explicaron que la expectativa de una flexibilización del esquema cambiario resultó, en su opinión, altamente improbable. Los expertos subrayaron que la idea de ajustar las condiciones cambiarias no se concretó en la práctica. La visión expresada en el informe se apoyó en el análisis de que la medida no sería viable en el corto plazo. Ellos afirmaron que la estrategia anunciada no cumplió con las expectativas del mercado.

Y destacaron que la aversión global al riesgo agravó la situación, ya que el sentimiento de incertidumbre se extendió a los mercados emergentes. Los expertos precisaron que este ambiente desfavorable incidió directamente en la apreciación del peso. La postura de cautela se manifestó en la duda sobre el impacto positivo que pudiera tener el programa del FMI. Los analistas concluyeron que, en ese contexto, el catalizador esperado se volvió incierto.

Los expertos de Adcap enfatizaron que la situación se caracterizó por una tensión persistente en el mercado cambiario. Los analistas evaluaron que la combinación del programa con el FMI y la improbable flexibilización del esquema cambiario generó un escenario de cautela. Ellos aseguraron que la percepción del riesgo se profundizó y que las expectativas de cambio se vieron moderadas. En suma, la evaluación se basó en el análisis de las condiciones internacionales y locales que afectaron el comportamiento del peso.

Rumores y medidas gubernamentales

Desde Adcap informaron que los rumores sobre una flexibilización parcial mediante una banda de flotación cambiaria nunca se confirmaron. Los analistas explicaron que, a pesar de las especulaciones, el mercado no recibió ninguna señal oficial de cambio en el régimen. Ellos afirmaron que las expectativas se moderaron frente a la ausencia de confirmación por parte de las autoridades. La evaluación se realizó a partir de la falta de evidencia que respaldara dichos rumores.

Los analistas de Adcap reportaron que, en una entrevista televisiva, el ministro Caputo afirmó: "No va a haber una devaluación por el acuerdo con el FMI, ni tampoco implicó que las restricciones cambiarias se levantarían al día siguiente del acuerdo". Los expertos precisaron que esta declaración moderó las expectativas de una eliminación anticipada del control de capitales. Ellos destacaron que el comunicado fue fundamental para orientar la percepción del mercado. La intervención del ministro se interpretó como un mensaje de estabilidad en el corto plazo.

Los expertos de Adcap señalaron que, además, el ministro Caputo indicó que esperaba una inflación mensual en enero de aproximadamente 2,3%. Los analistas afirmaron que dicha cifra se alineó con las proyecciones del consenso. Ellos interpretaron que la comunicación oficial contribuyó a mantener una imagen de moderación en el entorno macroeconómico. La expectativa de inflación se consolidó como un referente en las estrategias del gobierno.

Los analistas de Adcap concluyeron que el régimen cambiario de Argentina se presentó como una preocupación idiosincrática. Los expertos explicaron que la débil correlación con el crédito de América Latina evidenció la singularidad del contexto local. Ellos evaluaron que, durante el año, el crédito se vio afectado por la persistencia de esta situación. Los analistas afirmaron que, salvo la aparición de un mal dato de inflación que impulsara al gobierno a reforzar el anclaje cambiario, era altamente improbable que se produjera una corrección en el tipo de cambio antes de las elecciones.

Impacto de la guerra comercial y el acuerdo con el FMI

La reducción del riesgo país a 650 puntos y la normalización en distintos frentes internacionales marcaron un cambio en la situación de Argentina, que dejó de estar completamente aislada. Los expertos de la ALyC GMA explicaron que la integración con el entorno global influyó en la volatilidad del dólar. Los analistas del bróker señalaron que, a pesar de las mejoras, el mercado siguió siendo sensible a los cambios internacionales. Desde GMA se destacó que el entorno global continuó ejerciendo presión sobre la economía local.

Durante la semana en que se redujo al 1% el crawl, las tensiones comerciales entre EE.UU. y China generaron volatilidad en el dólar a nivel mundial. Los expertos de la ALyC explicaron que las amenazas de imponer aranceles provocaron una depreciación en monedas emergentes y trasladaron el impacto a los dólares libres en el mercado local. Los analistas del bróker afirmaron que este contexto internacional se reflejó en el comportamiento del mercado cambiario. Desde GMA se interpretó que las fluctuaciones globales sumaron incertidumbre al panorama nacional.

La misma semana se registraron noticias positivas para el Gobierno, que se anunciaron a lo largo de diversos frentes. Los expertos de la ALyC citaron mejoras en las condiciones hídricas de las cosechas y un aumento en las compras del Central, que ascendieron a u$s 439 millones en 4 días. Los analistas del bróker informaron que se actualizaron las estimaciones de inflación en el REM y se aprobó parcialmente la suspensión de las PASO en el Congreso. Desde GMA se subrayó que tales avances generaron un respiro en medio de la volatilidad del mercado.

No obstante, los inversores mantuvieron su cautela debido a la proximidad de las elecciones y las dudas sobre la posible salida del cepo de la mano del FMI. Los expertos de la ALyC precisaron que la incertidumbre sobre las negociaciones con el Fondo influyó en la demanda por cobertura cambiaria. Los analistas del bróker afirmaron que la entrevista del ministro de Economía ayudó a calmar las aguas, al menos de forma parcial. Desde GMA se concluyó que, en ese contexto, el inversor conservador tomó medidas de cautela, mientras que el inversor agresivo identificó oportunidades en medio de la vorágine.

