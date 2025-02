La disimulada campaña que encara Pullaro para lograr la reelección

Foco en la gestión, agenda provincial y confianza en la imagen del gobernador Maximiliano Pullaro. Esas son las claves con las que Unidos para Cambiar Santa Fe piensa una no campaña para las elecciones de convencionales constituyentes.

Cuatro días después de la presentación de listas ante las autoridades partidarias, Pullaro no realizó ningún posteo en sus redes sociales sobre la lista que encabezará en las elecciones del 13 de abril. Tampoco hay previstos actos de lanzamiento con dirigentes y militancia.



“Si me piden una foto o un video voy a estar, pero no voy a hacer campaña, voy a seguir trabajando como hasta ahora”, les dice el gobernador a los suyos.

De cara a una campaña corta, en la que según el laboratorio del oficialismo sólo uno de cada dos electores está al tanto de la reforma, Unidos tratará de machacar con los ejes del gobierno.

La seguridad será uno de los ejes centrales. “La gente acompaña la impronta y el rumbo de la gestión”, leen en la Casa Gris.

En la evaluación que hacen puertas adentro del gobierno los resultados del 2024 en Rosario estuvieron por encima de lo esperado y los parámetros de normalidad para una ciudad con estos niveles de conflictividad y marginalidad.

Aunque en estos catorce meses de gestión los funcionarios intentaron evitar el triunfalismo, para el gobierno el rebrote de los homicidios implica un desafío en la gestión de expectativas.

En tanto, la apuesta por una campaña sin las actividades típicas de proselitismo no significa que el oficialismo no recurra a estrategias clásicas.

Este martes, en la apertura de sobres para la licitación de la construcción de la cárcel de presos de alto perfil en la localidad de Piñero, el gobierno sentó en la mesa junto a Pullaro a la secretaria de Asuntos Penales, Lucia Masneri, y al senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas.

Ambos serán candidatos a constituyentes. De hecho, Masneri aparece en la foto que difundió el viernes el equipo de prensa del gobierno, en la que se ve a Pullaro con quienes lo siguen en la lista: la diputada nacional del PRO Germana Figueroa Casas, la diputada provincial socialista Lionella Cattalini y el presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Lucas Galdeano.

Seisas defenderá la banca por Rosario, en la competirá sobre todo contra el candidato libertario, el periodista Juan Pedro Aleart, una de las novedades de la elección.

La estrategia de Unidos para la reforma constitucional

En la mesa chica de Unidos estiman que pueden acercarse o conseguir la mayoría propia en la Convención, aunque reconocen que se mueven en un clima de época de mayorías volátiles y refractario a la política.



Con ese dato en mente, Unidos acordó un esquema con Pullaro al frente y representaciones partidarias pero sin las principales figuras de la alianza en el ticket, como la vicegobernadora Gisela Scaglia, la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, o el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

“El criterio es que los temas sean más importantes que los candidatos. Si hubiésemos llevado a la primera línea de Unidos no se hubiera entendido que es la agenda de la sociedad. La gestualidad que queremos dar es que no es la política beneficiándose a sí misma”, señalan desde la mesa chica del gobernador.

Allí aseguran que el acuerdo por el segundo lugar en la lista fue entre Pullaro y Scaglia, presidenta del PRO en Santa Fe, y no un pacto entre el gobernador y Mauricio Macri, con quien habló en enero sobre cómo veían el escenario político.

Lo cierto es que Pullaro pone en juego su capital político en una elección que será un plebiscito sobre su gestión.

Un triunfo le permitiría plantear a sus socios que los votos son suyos y lo empoderaría aún más al interior de la coalición.

Negociadores preparados

De todos modos, en el entorno del mandatario se preparan para un escenario de construcción de acuerdos en la propia Constituyente. Por eso sumaron en lugares expectantes a negociadores probados en combate como el presidente del bloque de Unidos en la Cámara baja, Pablo Farías, el titular del bloque socialista y secretario general del PS Santa Fe, Joaquín Blanco, el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, y el secretario de Cooperación de la provincia y expresidente del PRO, Cristian Cunha.

Al interior de la alianza Pullaro también asegura que seguirá enfocado en la gestión y, en principio, sólo participará de las sesiones de la Convención en las que haya que votar.

Interrogantes

En Unidos todavía no avanzaron con el debate sobre la fecha de la Constituyente. Según lo estableció la ley de necesidad de la reforma el Poder Ejecutivo tiene hasta abril de 2026 para convocarla.

En ese debate talla el resultado de las elecciones locales, pero también si se mantienen o se suspenden las Paso a nivel nacional.

Además de una ventana temporal más extensa, esa decisión del Congreso podría abrir un debate en Santa Fe, una provincia pionera en las Paso tras la derogación de la ley de lemas.

Con información de La Capital, sobre una nota de Mariano D'Arrigo