Patricia Bullrich: «No es justo que las provincias le paguen los presos a la Ciudad de Buenos Aires»

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reavivó la disputa con su par porteño, Waldo Wolff, al afirmar que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe hacerse responsable de los presos que se fugan en su jurisdicción. En una entrevista con La Nación +, la funcionaria enfatizó que los detenidos que se escapan en la Capital Federal son competencia del jefe de Gobierno, Jorge Macri.

«Los presos no son de la Nación, son de la Ciudad», sostuvo Bullrich, y agregó: «La Ciudad tiene policías, la policía detiene presos, ¿a quién le corresponden esos presos?». En ese sentido, detalló que en diciembre del año pasado, el Gobierno nacional y la administración porteña firmaron un convenio para transferir la mitad de los detenidos federales.

La declaración de la ministra surgió tras la fuga de seis presos de una alcaldía en el barrio de Caballito, lo que generó cuestionamientos de funcionarios porteños hacia la Nación. Bullrich rechazó estos reclamos y aseguró que «es evidente que si firmaron un convenio para tener un servicio penitenciario, se van a tener que hacer cargo».

Patricia Bullrich vs Waldo Wolff

La ministra también apuntó directamente contra Wolff, al afirmar que no aceptará «mentiras» sobre la responsabilidad en la custodia de los presos. «Waldo Wolff dijo que se hacía cargo, pero que los presos eran de la Nación. Eso no es así», subrayó.

Bullrich enfatizó que los presos de la Ciudad de Buenos Aires deben ser atendidos por jueces nacionales y que la falta de transferencia de la Justicia no significa que no sean responsabilidad de la Policía porteña. Además, sostuvo que no es justo que las provincias paguen, a través del Gobierno Nacional, el alojamiento de presos que pertenecen a la Capital Federal.

La relación entre la ministra y el gobierno porteño ha tenido varios roces en las últimas semanas, en particular sobre el manejo de la seguridad en la ciudad. La fuga de presos en Caballito reavivó esta tensión, llevando a un nuevo cruce entre Bullrich y Wolff.

Patricia Bullrich criticó a Axel Kicillof

Durante la misma entrevista, Bullrich también apuntó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Lo acusó de «atacar» al presidente Javier Milei mientras busca acuerdos en secreto con el Gobierno Nacional para enfrentar la inseguridad. «Kicillof quiere un convenio para aceptar fuerzas federales, pero lo quiere por debajo de la mesa», denunció.

Según la ministra, el gobierno bonaerense ha solicitado colaboración en materia de seguridad, pero evita formalizarlo por escrito para no admitir su necesidad de ayuda. Además, destacó que la Provincia de Buenos Aires registra una tasa de homicidios del 4,5%, por encima del promedio nacional del 3,8%.

Bullrich concluyó que «los bonaerenses piden a gritos reiterancia y ley anti mafias» para evitar que los presos queden en libertad rápidamente. Con estas declaraciones, dejó en claro su postura firme respecto a la seguridad y la responsabilidad de cada jurisdicción en la gestión de los detenidos.

