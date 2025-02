Droga en la cárcel de Las Flores: contrapunto entre la Provincia y Gendarmería

Por segunda vez en la semana, la titular del Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe, Lucía Masneri, convocó a la prensa para actualizar el panorama devenido del escándalo desatado en torno a la cárcel de Las Flores donde el jueves último se encontraron más de cuatro kilos de marihuana. El hallazgo se generó a partir de una requisa realizada por el propio personal penitenciario, pero a raíz del volumen de sustancias, se dio intervención a la justicia federal. Desde entonces, comenzaron una serie de allanamientos que son llevados adelante por efectivos de Gendarmería y que iban a concluir en el mediodía de este miércoles.

Producto de esos procedimientos y de acuerdo a lo informado oficialmente por la propia fuerza federal, se terminaron encontrando 1210 elementos cortopunzantes, 67 teléfonos celulares, semillas y plantas de marihuana, cocaína y hasta un arma de fuego.

Sin embargo, Masneri puso en duda la legitimidad de lo informado por Gendarmería. Dijo que, en rigor, fueron las requisas del propio Servicio Penitenciario las que generaron "los hallazgos más significativos", y sostuvo que en esos mismos relevamientos (de la provincia, y no de Gendarmería) fue encontrada el arma de fuego.

"Con intención de no superponer más requisas administrativas, y por razones de seguridad, hicimos otra requisa en el Pabellón seis ya allanado por Gendarmería y fue allí cuando se encontraron 27 celulares y los otros cuatro paquetes de marihuana que no había hallado Gendarmería", sostuvo la funcionaria.

"Me encantaría organizar el discurso – se plantó-: nuestras requisas son las que permitieron encontrar la mayoría de la droga; luego se hacen los otros pequeños hallazgos". Así, restó mérito a lo comunicado por Gendarmería respecto de los resultados de sus procedimientos. "Es más – sostuvo-, el arma es hallada a través de un anoticiamiento que llega al 911 y lo encuentra el equipo de nuestra Unidad. Los allanamientos (de Gendarmería) no tienen nada que ver ni con el arma ni con el resto de los elementos", aseveró.

Fallas en el control

Masneri relativizó algunos de los supuestos hallazgos (aclaró que la provincia no ha recibido información oficial sobre los resultados de los allanamientos); sobre las "pipas", sostuvo que son de fabricación casera y sobre los elementos cortopunzantes, dijo que la provincia autoriza en sus cárceles determinados cubiertos que, para el sistema federal, pueden ser considerados elementos de riesgo.

"Los allanamientos importantes fueron producto de nuestros relevamientos. Todo lo demás, lo sabemos a través de los medios, porque no tenemos notificación oficial", insistió.

Más allá de la disputa sobre de quién es el mérito de las actuaciones, Masneri admitió que "claramente hay una falla" en el sistema de control del penal, que permitió o facilitó el ingreso de todo lo mencionado. En esa línea, aclaró que los escáneres que verifican el eventual ingreso de elementos o sustancias "muestran del mismo modo un paquete de yerba que un bulto de marihuana; la clave para diferenciar uno y otro es la expertise del agente que maneja la computadora".

La funcionaria se refirió también a declaraciones del fiscal federal Gustavo Onel, quien estableció que la investigación abarca al personal penitenciario, sobre la base de las hipótesis de complicidad o bien de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y mencionó el hallazgo de drogas en sitios que utiliza el Servicio.

"Se trata de una oficina. Por lo menos es lo que nos han informado verbalmente. Tampoco sabemos si eso se trata de un secuestro viejo, o si hay un delito en curso del cual no estamos al tanto", sostuvo. Aclaró que no han sido notificados sobre eventuales imputaciones que pudieran involucrar a personal provincial, y reiteró que el desplazamiento de la cúpula del penal y el pase a disponibilidad de seis agentes se realizó "de manera preventiva". La intervención del penal se mantendrá por sesenta días.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.