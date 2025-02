No diré nada pero habrá señales: se recalienta pelea por el dólar y el Gobierno repite mantra antidevaluación

El Gobierno cree que Domingo Cavallo habla con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Rumia, también, que es el FMI el que le marca la “letra” sobre las bondades y déficits que ostenta el modelo económico del presidente Javier Milei.

Una fuente de Palacio de Hacienda señala que exministro de Economía hizo daño, ya que sostuvo que no se levantará el cepo en 2025 aunque el FMI inyecte nuevos recursos, lo que, para el Gobierno, le puso mayor presión a las condiciones que debe “aceptar” la Casa Rosada de parte del staff de Kristalina Georgieva.

Sabido es que aquello que el FMI no puede decir abiertamente, suele depositarlo en boca de sus “inorgánicos”. Otro mensaje igual de hiriente fue el pedido de Cavallo para que se elimine el “dólar blend”, justo en un momento donde las intervenciones del Gobierno son récord, a lo que sumó un pedido adicional para que continúe la baja de retenciones al campo.

En definitiva, para el Gobierno Cavallo “calcó” el pedido del FMI, lo que no hizo más que inquietar a una parte importante de los inversores y del mundillo político, que observa cómo ha cambiado el humor o, en todo caso, se ha perdido lo que algunos llaman el “sentimiento bullish” por los activos argentinos. Para ponerlo en claro, Cavallo escribió que el Gobierno pierde dólares (que no tiene) y que el programa económico de Javier Milei debería concentrarse en sumar reservas, no en mantener la brecha cambiaria reducida.

No devaluarás y la oferta dólar linked que hubo que resucitar

El nerviosismo pudo verse no sólo en las numerosas entrevistas del Presidente pero también del ministro Luis Caputo cuyo eje sigue siendo el mantra “no devaluarás”, sino también en las caídas de acciones y bonos y en la consecuente suba del riesgo país que volvió a cruzar los 700 puntos en sentido ascendente. Malas noticias, por ahora, para la estrategia de hacer roll over de deuda justo en el momento que se negocian las condiciones del acuerdo con el FMI. Razona una fuente: “El FMI pidió tres cosas y ninguna de las tres puede garantizarlas el Gobierno”. El organismo habría solicitado unificar el tipo de cambio, acomodar la paridad en un nivel más alto y consensuar el nuevo acuerdo en el Congreso de la Nación.

Pero, ¿cuál fue el gesto que evidenció el cambio de humor de los inversores? La licitación que tendrá lugar hoy. Esta semana vencen $6,6 billones (del Boncer T2X5 y Lecap S14F5) y para los especialistas, el dato es que, en la tanda ofrecida, no hay letras a tasa de interés con vencimientos largos, sino emisiones de corto plazo y, sobre todo, activos indexados, ya sea al CER o a la evolución del dólar. El análisis debe incorporar un registro adicional, ya que el ministro Luis Caputo viene de utilizar en la licitación de enero los pesos que tenía ahorrados ($2,2 billones) para no ceder a una suba de la tasa de interés, algo que, a su manera, podría repetirse si, como aparece, los inversores deciden no renovar del todo los instrumentos a pesar de la amplia gama ofrecida de condiciones que hace tiempo no se veían.

El BCRA compra dólares pero no puede acumularlos

Súmese a todo esto otro dato no menor. Con el dólar en la zona de los $1.100, el BCRA pudo comprar ayer unos u$s170 millones, pero cuando concluyó la jornada el saldo, producto de las intervenciones del Gobierno, fue negativo en u$s40 millones. ¿Eran dólares de los exportadores? En la City sostienen que no. La principal razón detrás de las compras del BCRA fueron las emisiones de dos obligaciones negociables por un total de u$s193 millones que se liquidaron en el MULC a cambio de pesos, lo que le permite al Gobierno hacerse de divisas.

Por último, pero no menos importante, llamó la atención un dato que compartimos en Ámbito ayer por la tarde, esto es, que el presidente Donald Trump aumentó los aranceles a la importación de acero y aluminio y, que, a pesar de la supuesta cercanía con el presidente Javier Milei (que hoy viaja a EEUU y se verá con Trump), esa medida también afectará a las exportaciones argentinas, si bien Tenaris tiene producción en ese país.

