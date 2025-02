Patricia Bullrich no descartó afiliarse a La Libertad Avanza: «Soy parte completa del proyecto»

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confesó que hay posibilidades de afiliarse a La Libertad Avanza, aunque aclaró que todavía forma parte del PRO. La funcionaria se definió como «parte completa del proyecto» de Gobierno, por más que no pertenezca al mismo espacio político y adelantó que habrá un «éxodo» de dirigentes macristas que se pasarán al oficialismo.

“Es un tema que todavía no lo hemos hablado. La pertenencia del gobierno me da una pertenencia completa al proyecto. Así que es como en mi vida, tengo hijos, tengo marido, pero nunca me casé«, comparó la dirigente. Además, afirmó que tiene «total afinidad» y que está «empujando el carro» de la administración libertaria, por más que tenga los papeles afiliatorios o no.

En este sentido, Patricia Bullrich explicó que esta conversión hacia el oficialismo será prácticamente inevitable para todo el PRO, quien ya comenzó con «acuerdos territoriales con La Libertad Avanza» que los hacen «ser parte. «El ciudadano que vota el PRO quiere ver a sus dirigentes apoyando al gobierno, no mirándole el pelo al huevo«, indicó.

Asimismo, la ministra de Seguridad sostuvo que «lo que quiere la gente es que pongamos todas las fuerzas, que empujemos, no que estemos mirando a ver si hay algo sucio dentro del auto. Esa es mi actitud como parte del PRO«, aseguró la funcionaria en declaraciones radiales con Radio Rivadavia.

La comparación Macri – Milei

En otro fragmento de la entrevista le consultaron a Patricia Bullrich si podía comparar las gestiones de Mauricio Macri y Javier Milei. Si bien fue con cautela, la ministra reconoció: «Estoy menos contenida. Más zafada. Tengo más posibilidad de hacer lo que creo que tengo que hacer, lo que quiero hacer, lo que pienso que me toca hacer en las áreas que el Presidente me ha encomendado».

«Es decir, más desatada. No quiero hacer comparaciones, pero el país necesitaba gente que se la juegue sin medir los costos políticos. Menos especulación, más para adelante, más fuerza, más decisión, más coraje«, completó la ministra de Seguridad Nacional al respecto.

El éxodo del PRO

En el espacio amarillo, del cual es líder Mauricio Macri, comenzó un éxodo de dirigentes hacia LLA. El primer caso fue el de Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, seguido por Néstor Grindetti, Diego Kravetz y otros exfuncionarios del PRO. En este sentido, desde el ala libertaria los reciben con los brazos abiertos, teniendo en cuenta el acuerdo electoral que llevarán adelante.

Sabiendo esto, será inevitable que cada vez más dirigentes cercanos a Macri se pasen al PRO y busquen conformar alguna lista para las Elecciones Legislativas 2025. Por el momento, no hay más detalles de este acuerdo, el cual le daría prioridad a los funcionarios de LLA a la hora de conformar las listas, por eso tanto traspaso hacia este espacio que se convirtió en el principal competidor al kirchnerismo.

