Dólar en alerta: por qué los problemas para fortalecer las reservas presionan al mercado cambiario

Los expertos relevados por iProfesional explicaron que el mercado cambiario argentino atraviesa un momento de alta complejidad, marcado por crecientes dificultades para acumular reservas. La brecha entre las exportaciones devengadas y las efectivamente liquidadas, sumada a las intervenciones del Banco Central para contener la volatilidad del dólar, ha puesto a prueba las herramientas disponibles para estabilizar la plaza cambiaria. En este escenario, tanto el comportamiento del sector agropecuario como las operaciones financieras juegan un papel clave en la dinámica del dólar.

Fuentes de mercado indicaron que, si bien las últimas lluvias trajeron alivio al sector agrícola y las condiciones hídricas mejoraron, la liquidación del agro sigue siendo limitada, a pesar de la reducción de retenciones. En paralelo, la oferta de divisas en el mercado oficial se ha incrementado por la toma de deuda privada y las operaciones de prefinanciación, lo que ha mitigado en parte la falta de dólares provenientes de las exportaciones. Sin embargo, esta mayor oferta no logró evitar que las reservas brutas cayeran debido a los pagos de intereses al FMI y vencimientos de deuda del Tesoro.

Los analistas precisaron que el esquema cambiario actual presenta serias limitaciones para la acumulación de divisas genuinas. Mecanismos como el dólar blend han reducido el ingreso neto de dólares al Banco Central, destinando importantes montos al mercado financiero. A esto se suman las presiones generadas por la demanda de divisas para importaciones, que alcanzó su pico más alto desde mediados de 2023 tras el vencimiento del Impuesto PAIS. Como resultado, el saldo comercial cerró negativo por primera vez en la actual gestión, evidenciando las tensiones crecientes en el frente externo.

Ante este panorama, las fuentes destacaron la importancia de que el sector agropecuario acelere la liquidación de sus exportaciones para revertir la tendencia negativa del balance cambiario. Los analistas subrayaron que la clave estará en el diálogo entre el gobierno y los actores del sector, así como en la coordinación de políticas que permitan relajar la intervención del Banco Central en el mercado oficial. Sin medidas concretas y sostenibles, advirtieron que el 2025 podría convertirse en otro año desafiante para la estabilidad del dólar y la acumulación de reservas.

Los desafíos para acumular reservas en 2025

Los analistas de la sociedad de bolsa Aurum Valores advirtieron sobre las crecientes dificultades que enfrenta el gobierno para acumular reservas en 2025. Según explican, el esquema cambiario actual y la dinámica de exportaciones e importaciones plantean un escenario desafiante, con riesgos importantes de tensiones en el mercado de cambios a lo largo del año.

Desde Aurum señalaron que el mantenimiento del mecanismo conocido como Blend, diseñado para contener la brecha cambiaria, ha demostrado ser insuficiente en los últimos meses. "El Banco Central se ha visto obligado a utilizar divisas adicionales para mantener la brecha bajo control, lo que ha afectado significativamente su capacidad para acumular reservas", explicaron los expertos.

En este contexto, la perspectiva para 2025 luce compleja, a la espera de un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los datos de 2024 y las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) sirven de base para analizar el panorama actual y los posibles escenarios futuros.

Compras que no cierran

En la misma línea, desde la consultora Ecolatina señalaron que, si bien el BCRA aceleró la postura compradora, con la liquidación del agro aún en stand by, la oferta en el mercado oficial se disparó a raíz del salto en operaciones financieras (crédito en dólares, prefinanciaciones, ONs, entre otros). No obstante, indicaron que las Reservas Brutas cayeron u$s 612 millones debido a pagos de intereses al FMI.

Continuando con el análisis del sector agropecuario, los analistas de Ecolatina apuntaron que, pese a la baja de las retenciones, la liquidación no se materializa de forma sostenida. Tras un repunte de u$s 165 millones en un día, la liquidación descendió a u$s 47,5 millones al día siguiente. Además, informaron que, a tres días hábiles de la baja de retenciones (con datos al 29 de enero), la comercialización de stocks de maíz y soja de la campaña anterior se mantuvo casi inalterada, con buena parte de los precios aún por fijar, especialmente en el caso de la soja. Lo positivo, añadieron, fue la mejora en el precio internacional, con la soja en Chicago acercándose a los 395 u$s/Tn, el nivel más alto desde julio de 2024.

Desde la consultora señalaron que el BCRA publicó el resultado del MULC correspondiente a diciembre, lo cual resultó clave para observar la dinámica del mercado oficial en un mes en el que venció el Impuesto PAIS.

Explicaron que el saldo privado de la Cuenta Corriente registró el déficit más elevado desde junio de 2023, alcanzando los u$s 952 millones; mientras, los ingresos netos del sector agropecuario fueron de u$s 1.958 millones y los del sector energético de u$s 258 millones, destacando que este último se consolidó como un aliado clave para la contribución de divisas en 2024, evidenciado por un saldo comercial base caja en energía superavitario de u$s 2.624 millones, cifra no alcanzada desde 2011 y la más alta desde 2006.

Un saldo comercial ajustado

De acuerdo con las proyecciones del REM, las exportaciones FOB para 2025 alcanzarían los 84.001 millones de dólares, mientras que las importaciones CIF se situarían en 69.390 millones. Esto arrojaría un saldo comercial positivo de 14.611 millones de dólares. Sin embargo, los analistas de Aurum explican que este resultado, basado en datos devengados del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), no refleja necesariamente la realidad en términos de acumulación de divisas.

"El resultado de la cuenta bienes en el balance cambiario, que representa lo efectivamente liquidado ante el Banco Central, puede ser mucho más bajo debido a las características del esquema cambiario actual", puntualizaron. En 2024, por ejemplo, aunque las exportaciones devengadas fueron de 79.721 millones de dólares, el Banco Central solo recibió 66.897 millones en divisas reales debido a que el 20% de las exportaciones se dirige al mercado del dólar financiero.

Las importaciones también presentan desafíos importantes. Mientras que las importaciones devengadas base CIF del INDEC sumaron 60.822 millones de dólares en 2024, el Banco Central solo abasteció pagos por 48.220 millones en base caja. Esta diferencia de aproximadamente 9.200 millones refleja la calendarización de pagos que tuvo lugar durante el primer semestre de 2024, cuando los importadores aumentaron su endeudamiento con proveedores externos.

Si el esquema actual se mantiene, las proyecciones del REM para 2025 indican una demanda potencial de divisas por importaciones FOB de 65.574 millones de dólares. Esto implicaría un resultado cambiario de bienes apenas superior a 1.200 millones, una cifra insuficiente para lograr una acumulación significativa de reservas.

Impacto del Impuesto PAIS y las operaciones de divisas

Los expertos de Ecolatina explicaron que el principal factor detrás del resultado del mes fue el vencimiento del Impuesto PAIS, que disparó la demanda de divisas para importaciones de bienes a u$s 5.926 millones, el valor más alto desde junio de 2023. De igual forma, señalaron que el ingreso por exportaciones fue de u$s 5.887 millones, lo que generó un saldo comercial levemente negativo de u$s 39 millones, la primera vez en la actual gestión, subrayando que el balance de bienes es el principal contribuyente neto de divisas.

Asimismo, los analistas de la consultora destacaron que la balanza comercial habría sido positiva por u$s 1.433 millones de no mediar el dólar blend, ya que, mediante este mecanismo, el BCRA destinó más de u$s 16.700 millones a los mercados financieros durante 2024. Aclararon, no obstante, que este ejercicio asume que la liquidación de exportaciones se habría mantenido igual ante un tipo de cambio menos competitivo.

Por otro lado, desde Ecolatina señalaron que el saldo deficitario de la Cuenta Corriente continuó siendo financiado por los ingresos netos de la Cuenta Financiera, que aportaron u$s 1.085 millones. Indicaron que el aporte neto de Financiaciones Locales alcanzó los u$s 1.087 millones, el valor más elevado desde 2003, y que los préstamos financieros netos del exterior sumaron u$s 902 millones, cifra récord para la gestión actual, con un flujo neto dirigido al sector energético de u$s 558 millones.

Finalmente, los expertos explicaron que, al incorporar al sector público en la ecuación, la Cuenta Corriente empeoró hasta u$s 1.114 millones, principalmente por pagos de intereses a organismos internacionales. Aunque la Cuenta Financiera sostuvo un superávit por quinto mes consecutivo, este no fue suficiente para compensar el déficit de la Cuenta Corriente (-u$s 749 milones). Ajustando el saldo por valuación, señalaron que las Reservas Internacionales cayeron u$s 603 millones en el transcurso de cuatro meses.

Perspectivas para el año y el rol del FMI

En este escenario, desde Aurum sostienen que el gobierno deberá buscar formas de mejorar el flujo de divisas. Una posibilidad es incentivar a los exportadores a tomar deuda y anticipar liquidaciones, aunque los analistas advierten que esto podría resultar complicado por antecedentes históricos. "Rara vez las exportaciones base caja superan las devengadas", explicaron.

Por otro lado, podría haber cierta esperanza en la moderación de la demanda de divisas para el pago de importaciones, aunque el margen de maniobra parece limitado. "La persistencia de las restricciones a la compra de divisas ha sido significativa, lo que reduce las posibilidades de ampliar la diferencia entre las importaciones devengadas y las efectivamente pagadas", señalaron desde Aurum.

Un acuerdo con el FMI, que incluya financiamiento para la transición hacia un mercado cambiario más normalizado, podría ser clave para aliviar las tensiones cambiarias. "De no avanzar en esta dirección, las medidas temporales seguirán aumentando el costo de salida del actual esquema de control de cambios", concluyeron los expertos.

Retos y perspectivas en el corto plazo

Los analistas de Ecolatina concluyeron que, en este contexto, el balance cambiario se enfrenta a desafíos significativos a corto plazo. Resumieron que la respuesta del sector agropecuario ante la baja de retenciones será determinante para dotar a los mercados de mayores dólares y, en consecuencia, para que el BCRA pueda relajar su intervención en el mercado oficial.

La continuidad de la política actual y los ajustes en los mecanismos de financiamiento y operaciones financieras serán claves para mitigar el deterioro del saldo de la Cuenta Corriente y, en última instancia, para mejorar la situación de las Reservas Internacionales.

La consultora enfatizó que, si bien las cifras del primer mes reflejan una continuidad en la dinámica observada en diciembre, el camino hacia la estabilización del balance cambiario dependerá en gran medida de la efectividad de las medidas de política monetaria y cambiaria implementadas en el corto plazo.

Los expertos reiteraron que la coordinación entre el sector público y privado, así como el impulso a la liquidación del sector agropecuario, resultarán fundamentales para revertir las tendencias negativas y encaminar la economía hacia un escenario más equilibrado.

* Para www.iprofesional.com