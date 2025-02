La fuerte amenaza de Wanda Nara contra la hermana de Mauro Icardi que encendió una nueva guerra judicial: “No te lo digo más”

Wanda Nara les escribió un furioso mensaje a Ivana, la hermana de Mauro Icardi, y la habría amenazado con hacerle una denuncia judicial.

Conflicto en redes: Wanda Nara amenaza con denunciar a Ivana Icardi

La empresaria y conductora de televisión habría mantenido un fuerte cruce de mensajes con la exparticipante de Gran Hermano por una serie de posteos.

Wanda Nara aseguró que iba a denunciar a Ivana Icardi si la seguía hostigando en las redes sociales. Acto seguido, la hermana del futbolista protegió sus tuits en X y los dejó en privado, para que solo puedan verlos sus seguidores.

“Ivana Icardi reapareció en la escena por todo el problemón judicial que tiene Wanda Nara con Mauro Icardi. Ella es picante en redes y me cuentan que Wanda se cansó de esto”, detalló Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Luego, comentó al respecto: “Los tuits de esta semana colapsaron a la conductora que le dio un ultimátum porque sino me dicen que iniciará acciones legales contra ella”.

Ivana Icardi protege su Twitter tras amenazas de Wanda Nara

En este sentido, el periodista dio a conocer la decisión de la hermana del delantero: “Ayer cuando me contaban a última hora esta información me decían que Ivana cerró su cuenta de Twitter para luego abrirla. Aparecía lo que estás viendo ‘tuits protegidos’”.

Así como también reveló la reacción de la empresaria: “Lo que a mí me dicen que sucedió es que aparentemente Wanda colapsó y le escribió directamente. ‘Si no parás te voy a denunciar, no te lo digo más’ y ahí Ivana le habría dicho que en sus redes sociales puede poner lo que quiera”.

Wanda Nara podría denunciar a Ivana Icardi si continúa el hostigamiento

Por último, cerró: “Veremos cómo sigue todo pero me dicen que Wanda se enojó bastante y si Ivana no para podría denunciarla en los próximos días”.

Fuente: La 100