Mayoraz: "La ley de Ficha Limpia es algo que la sociedad reclamaba hace mucho"

El diputado nacional de Libertad Avanza Nicolás Mayoraz, consideró "un paso muy importante" la media sanción al proyecto de Ficha Limpia, que impide ser candidatos a quienes tengan condena por corrupción en segunda instancia, y que en la ajetreada sesión de este miércoles fue tachada por el kirchnerismo como una medida de "proscripción" con el nombre y apellido de Cristina Fernández de Kirchner.

En diálogo con El Litoral, Mayoraz también cuestionó el proceso de reforma constitucional puesto en marcha en Santa Fe y la postulación de Margarita Zabalza para la Corte Suprema de Justicia de la Provincia.

"La aprobación de la ley de Ficha Limpia es un paso muy importante que se ha dado. Hacía muchos años que la sociedad venía reclamando esto y las fuerzas políticas no daban con el número o el consenso necesario. Esta vez, con el proyecto enviado por el Presidente, armamos un dictamen que consiguió rápidamente el apoyo de las otras fuerzas políticas: el PRO, la Unión Cívica Radical, partidos provinciales, el MID, la Coalición Cívica…

Fechas y plazos

- Pero hubo que hacer modificaciones para lograr apoyo suficiente…

- Hasta el día anterior había algunos puntos que en algunos bloques todavía hacían un poco de ruido. En particular, el tema de fijar qué fecha se tomaba en cuenta para que corra el efecto de las sentencias. Entonces, la del 31 de diciembre a muchos les parecía arbitrario, y que no guardaba relación con lo que estábamos regulando. Entonces, se tomó la fecha de los plazos del Código Electoral. Eso destrabó el apoyo de los radicales de Democracia por Siempre.

- ¿Qué cambió desde el intento anterior, que no tuvo quórum de parte del propio bloque oficialista?

- Nosotros estábamos convencidos de avanzar con ésto, desde que era una promesa del Presidente, que ya cuando asumió y fue por primera vez al Congreso a inaugurar las sesiones ordinarias, el primero de marzo del año pasado dijo: 'Vamos a ir por ficha limpia. El que las hace las paga, y en política también; no puede estar exceptuado'. Y así fue que en los primeros intentos no dimos con con el acuerdo suficiente.

- ¿ Por qué?

- Fundamentalmente porque faltaban algunas cuestiones. Por ejemplo, como el tema de que ficha limpia se aplicara también a funcionarios que no son electos por el voto popular. Me parece que eso comprometió más a algunas fuerzas políticas que por ahí no se sentían contenidos en el dictamen original.

En la provincia

- Su partido también objeta el proceso de reforma constitucional en Santa Fe, pero participa de la elección de convencionales, con usted al frente de la lista.

- Mire, nosotros nos presentamos obviamente en la contienda electoral, pero cuestionamos el formato que le ha dado el gobernador. Para nosotros ésta es una reforma de la casta, no de la gente. No se ha hecho ni con la consulta, ni con el apoyo de la ciudadanía. Acá Maximiliano Pullaro quiere reformar la Constitución para ser reelecto él, no le importa más nada que eso.

Y hay un tema clave y muy sensible, que es el de la unicameralidad y bicameralidad, y él ha negado toda posibilidad de modificar ese punto. Nosotros vamos a avanzar igual. No vamos a seguir la agenda de la casta política que quieren ponernos y vamos a proponer una Constitución moderna, que sea ágil en el tratamiento de las leyes, con un sistema unicameral que reduzca el costo de la política. Santa Fe tiene la tercera Legislatura más cara del país, y con 69 legisladores gasta cuatro veces lo que gasta Córdoba, que tiene 70 legisladores en una sola cámara.

- También han impugnado puntualmente la postulación de Margarita Zabalza a la Corte Suprema. ¿Cuál es la razón?

- La verdad es que cuando vimos los antecedentes que tenía, los no antecedentes que tenía, no le encontramos explicación a su pliego. Y la única explicación posible es que la elige el socialismo porque es la hija de un dirigente socialista, o sea, nepotismo puro. Es una abogada joven, que no tiene antecedentes académicos, apenas ganó un concurso hace 11 años como ayudante de cátedra en una cátedra de Derecho Tributario, no tiene ningún libro escrito, tiene tres artículos de doctrina. Es decir, no es una destacada jurista y nunca ejerció la profesión de abogada, tampoco tiene trayectoria en eso. Entonces, ¿cuál es el mérito para elegir una persona que va a ocupar un cargo tan importante como ministro de la Corte? La única explicación es un acuerdo político y el socialismo pone a la hija de uno de sus dirigentes, o sea, el nepotismo puro en vez de meritocracia. estamos aplicando la peor de las consignas que puede haber este para la selección de los jueces.

Yo soy consciente de que los jueces de la Corte no vienen de un repollo ni bajan de un paracaídas. Son acuerdos políticos que se logran siempre con las fuerzas que están en en el poder. Pero tengan un poco de vergüenza al momento de proponerlo, propongan personalidades que sean intachables, que tengan trayectoria profesional, académica o méritos suficientes, porque no estamos hablando de juez de primera instancia. Entonces, uno empieza ya a dudar no solo de los criterios utilizados, sino de la independencia que va a tener el Poder Judicial, que es lo más grave de todo.

