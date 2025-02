José Luis Espert habló de su posible candidatura a gobernador de Buenos Aires y defendió su política de seguridad

En una reciente entrevista, el diputado libertario José Luis Espert profundizó en su posible candidatura para gobernador de la Provincia de Buenos Aires, centrándose especialmente en los problemas de inseguridad que afronta la provincia. Horas antes, Espert había asegurado que le encantaría enfrentarse a Cristina Kirchner en una elección para «ponerle el último clavo en el ataúd al kirchnerismo«

En el programa «Sólo una vuelta más» en TN, Espert pidió hablar con precaución sobre su posible candidatura y aseguró que la decisión en última instancia dependería del presidente Javier Milei. «Voy a estar donde el presidente me diga. Eso si, si alguien me preguntase si quiero ser gobernador, obvio que me gustaría que La Libertad Avanza ganara en la Provincia de Buenos Aires en 2025 y 2027 para devolverle la libertad a los bonaerenses», señaló Espert.

Espert, enfocado en la seguridad de Buenos Aires

Durante la entrevista, Espert se centró en su programa para reforzar la seguridad en Provincia en caso de salir elegido. «Nunca un ministro de Seguridad va a funcionar si el gobernador tiene la cabeza podrida, como es el caso de Axel Kicillof». definió Espert sobre el labor de Javier Alonso, ministro provincial de Seguridad. «Si crees en que los delincuentes son pobres víctimas del mercado, que fueron rechazados y se vieron forzados a delinquir, es difícil que te dure un ministro porque siempre va a tener las de perder«, afirmó Espert

En este sentido, el libertario planteó una postura aún más antagónica contra Kicillof: «Él es abolicionista, yo punitivista. Creo que para los delincuentes solo hay dos destinos: la cárcel o la tumba». «Cuando digo ‘Cárcel o Bala’ me refiero a que los delincuentes, sin importar qué, deben terminar tras las rejas; pero si se oponen, los policías pueden disparar a matar«, explicó Espert.

Espert reconoció la tendencia histórica de Buenos Aires de votar gobernadores peronistas, sin embargo, aseguró que el espacio de La Libertad Avanza podría ganar, con o sin ayuda de otro partido. «Hoy creo que podríamos ganar si LLA va sola, pero los que estamos a favor de las ideas de la libertad y del sentido común deberíamos ir todos juntos. Sin importar el resultado electoral», definió.

Con información de www.elintransigente.com