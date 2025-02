La ira de María Fernanda Callejón al ser consultada por la separación de Delfina Gerez Bosco y Ricky Diotto

María Fernanda Callejón mantiene un fuerte enfrentamiento hace años con su ex Ricky Diotto en la Justicia y se molestó cuando fue consultada por un programa de televisión acerca de la separación del odontólogo y Delfina Gerez Bosco.

Diotto aseguró que el conflicto con Callejón influyó en la crisis con su pareja y la actriz se molestó ante las cámaras de Puro Show ante las consultas por este tema.

“¿Puro Show? No tengo ganas de charlar con ustedes”, le dijo María Fernanda al cronista. Y le aclaró con respeto: “Yo sé que estás laburando, no es con vos, pero bueno...”.

Cuando le mencionaron la separación de su ex marido a la salida del programa Pasó en América, Callejón reaccionó lanzó: “La culpa de todos los males soy yo ahora”.

Y continuó: “Por lo que me estás diciendo, parece que sí. No tengo ni idea de lo que me estás hablando, ni ganas de enterarme, y menos que menos con gente que maneja la información para el lado que se les canta”.

“Besos chicos a Pampito y al otro... Divino Vázquez, un amigo sos, te quiero”, lanzó con ironía apuntando contra el conductor Matías Vázquez.

Ante la insistencia del cronista con las preguntas, Callejón le dijo: “Basta con que estoy enojada, no los aguanto más con todos los chismes, basta. A mí la prensa me gusta a veces, a veces sí y a veces no. ¿Está bien? Como a ustedes”.

“Yo hago mi vida, estoy con mi hija. ¿Me dejas cerrar la puerta? Hablo con gente que me trata bien, con ustedes no”, finalizó firme.

Fuente: Primicias Ya