"Bukele" Pullaro dispuesto a todo para terminar con el delito en Santa Fe

El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro anunció este viernes, desde la sede oficial en Rosario, un programa de recompensas para todos los homicidios cometidos en la provincia y no esclarecidos desde el año 2014 hasta la fecha. Fue en una conferencia conjunta con el ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni, y la Fiscal General del MPA, María Cecilia Vranicich.

La iniciativa propone el ofrecimiento de un monto de 8 millones de pesos para aquellas personas que puedan aportar datos para dar con los autores de homicidios que no fueron esclarecidos, así como también información relevante para las causas.

La identidad de quienes brinden información y sean adjudicatarios de la recompensa, será mantenida en secreto antes, durante y después de finalizada la investigación y/o proceso judicial, tal cual indica a ley 13.494.

La puesta en marcha de este plan es "inmediata". "A partir de hoy la provincia va a ofrecer de manera general e invariable una recompensa a todas aquellas personas que aporten información para esclarecer un homicidio ocurrido en la provincia a partir del año 2014 hasta la actualidad", explicó Cococcioni.

¿Por qué esa fecha? Porque el 10 de febrero de ese año entró en vigencia plenamente el sistema acusatorio que, a través del Ministerio Público de la Acusación, centralizó las investigaciones judiciales en manos de los fiscales.

"Entendemos que desde entonces puede haber alguna causa sin resolver o resuelta pero con una persona que no pudo ser condenada; o pueden estar condenados todos los autores del hecho pero alguien instigó a cometer ese delito y no fue identificado".

"Incluso puede ser una causa cerrada con condenas firmes y puede aparecer nueva información que implique a otros partícipes", graficó el funcionario quien remarcó que este programa es por "cualquier homicidio ocurrido en la provincia" desde el año que se puso como límite.

La recompensa genérica ofrecida es de 8 millones de pesos, un "monto base" que se va a actualizar si es necesario según criterios de gravedad o dificultad investigativa, entre otras causas.

El objetivo es "poner todos los recursos para que no haya impunidad en la provincia", sostuvo el funcionario y explicó que desde la fecha que se toma como inicio del programa hasta ahora es probable que muchos autores hayan sido condenados por otros hechos o que hayan muerto.

Pero "con que alguno de ellos pudiera quedar vivo y en libertad representa una amenaza: un homicida no capturado hasta el día de hoy es un potencial peligro para nuestra seguridad y debemos tomar todas las medidas para reducir ese peligro".

El proceso

Por su parte, Vranicich señaló que el MPA se encuentra trabajando en un plan de persecución penal por objetivos priorizados. El primer objetivo es la violencia altamente lesiva y, dentro de este, están los homicidios.

En ese punto adhirió a este criterio de recompensa integral que no parte de un hecho puntual sino que invita "a la ciudadanía a que, si tiene información, pueda colaborar con la investigación de los fiscales en razón de homicidios cometidos desde 2014 en adelante".

La fiscal pidió "madurez" y "seriedad" a la ciudadanía. Para canalizar las comunicaciones se habilitó un correo electrónico: [email protected]

La información que allí se reciba va a ser puesta en conocimiento del fiscal que esté trabajando en la causa correspondiente; luego el fiscal deberá corroborar la relevancia de la información y su credibilidad; una vez que se establezca que la información es útil para el esclarecimiento del caso o para su ampliación se comunicará al Poder Ejecutivo.

La ley establece la reserva de identidad de la persona que aporta los datos. Además, se trabajará en forma mancomunada con el programa provincial y nacional (según el caso) de protección de testigos.

"Audacia"

Para el gobernador, este es "un paso más en la lucha contra la violencia y la impunidad".

"Es el programa más ambicioso de la Argentina por los recursos que estamos poniendo a disposición, que salen del presupuesto del ministerio de Seguridad, y por el mensaje que queremos enviar a todos los santafesinos y las santafesinas y a quienes viven en esta ciudad, Rosario, que durante muchos años se vio golpeada por una tasa de violencia superior a la media".

"La audacia de este programa tiene que ver con mirar hacia atrás para reducir la impunidad (por hechos ya cometidos) pero apunta a disminuir la violencia por las deudas inconclusas de la criminalidad: no queremos que ninguno de los delitos violentos desde que comenzó el proceso de Justicia Penal quede impune".

También "estamos dando un mensaje a futuro", advirtió el mandatario y se refirió a que en investigaciones que salieron en los medios "vimos que se ha pagado dinero para que una persona termine con la vida de otra. Vamos a poner 40 veces más para quien nos entregue a esa persona que cometió un delito violento".

En ese punto graficó: "Si una persona está dispuesta a matar por 200 mil pesos, el Estado está dispuesto a pagar 40 veces más para que esa persona termine con perpetua y sepa que alguien de su entorno lo va a entregar".

También dirigió un mensaje a familiares de víctimas de delitos violentos, no solo en hechos de venganza y crimen organizado sino muertes en ocasión de robo que aun no fueron esclarecidas.

Este programa "va sobre todos los hechos; en muchos están identificados los autores materiales pero no los intelectuales" y viceversa. "Queremos terminar con la impunidad de todos, de unos y de otros", dijo Pullaro. "Es un compromiso fuerte con la ciudadanía para vivir con menores niveles de violencia".

Consultado sobre el monto asignado a este programa, aclaró que "no hay límite en el presupuesto de seguridad pública. Vamos a invertir el dinero que tengamos que invertir para que vivamos más seguros: el ministerio que no tiene limitación presupuestaria en la provincia de Santa Fe es el de Seguridad", concluyó.

