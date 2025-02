Cerúndolo aplastó a Zverev, se clasificó a la semifinal del Argentina Open e hizo historia

La caída de Mariano Navone ante Joao Fonseca dolía por partida doble. Por un lado, por lo que significó la derrota en sí, porque la Nave estaba para ganarlo y terminó perdiendo -para colmo- en manos de un brasileño. Por el otro, por el pantallazo general. Su eliminación significó que, salvo por un milagro, no habría más argentinos en el IEB+ Argentina Open a partir de la semifinal. El que podía impedirlo era Francisco Cerúndolo (28°), que ilusionaba por tratarse del mejor rankeado entre los albicelestes, pero enfrente estaba Alexander Zverev (2°), la bestia de 1m98 que fue finalista del Abierto de Australia, apunta a su primera corona de Grand Slam en Roland Garros y ya empezó a prepararse en polvo de ladrillo. Las probabilidades no estaban de su lado, y ni siquiera hace falta aclararlo, pero el Documento Nacional de Identidad que porta, que marca que es argentino, implica no achicarse contra nadie. Por eso, tras haber empezado perdiendo y mostrándose incómodo, fue capaz de revertir la historia, ganar por 3-6, 6-2 y 6-2 y clasificarse a la semifinal, donde lo espera el español Pedro Martínez.

En un deporte como el tenis, con tantos puntos en disputa, puede sonar extraño que el primero de todos haya marcado el ritmo. Sin embargo, algo así sucedió al comienzo del Zverev-Cerúndolo. Cuando el invitado especial se resquebrajó, sacudió y marcó el 15-0 con su saque -el local llegó a puntear la pelota, pero no pudo responder-, no sólo consiguió ponerse arriba sino que mostró la vía por la que terminaría dominando al rival. Al servir, el alemán fue casi perfecto, por lo que sólo debió esperar a que Fran flaqueara. Cuando sucedió, porque fue prolijo pero tuvo algún desliz, el visitante lo olfateó, aceleró y arrolló. Claro que, cuando parecía una película con un final lógico, hubo lugar para milagros inesperados…

Cerúndolo, que en el primer set llegó a estar 2-2, perdió el hilo y lo pagó caro -cedió tres juegos al hilo inmediatamente después-, tuvo la oportunidad de cambiar la historia en el segundo. Al igual que antes, llegó al quinto game con paridad 2-2, pero esta vez rompió la pared. Tras asegurar su saque, quebró para la algarabía de los 5.500 espectadores que coparon el Estadio Guillermo Vilas, no se dejó apelmazar por la lluvia -frenó el partido por alrededor de 20 minutos- y cerró el punto por 6-2. Último set. Cara a cara con uno de los triunfos más grandes de su carrera. O con una derrota dolorosísima, como aquella que sufrió ante Novak Djokovic en Roland Garros cuando pintaba para ganar y marcar un precedente. Estaba en sus manos. En saber dónde jugarla, en poder aguantar las embestidas de Sascha, quien llegó cansado de pasarles cerca a los logros grandes, y en creer que era posible.

Cerúndolo se agrandó y logró terminar el trabajo ante Zverev

El consejo que le dio a su hermano, Juan Manuel (a quien venció en la ronda anterior), antes de que iniciara el campeonato, es uno que quizás haya usado a su favor. “Tiene que creérsela”, había dicho. Y él, a pesar de haber exhibido un tenis sorprendente en los últimos años, se quedó corto en muchas situaciones en las que pareció haber podido más. También lo dio a entender Javier Frana, su nuevo capitán en la Copa Davis, al momento de ser presentado en el seleccionado. ¿Y si este fue el click que tanto necesitaba? Después de todo, en línea con lo que se vio en el segundo punto, Cerúndolo se devoró al que actualmente es el segundo mejor tenista del mundo.

Mientras Fran se agrandaba, porque le salían todas y sentía el calor del público que lo alentó a todo momento (las cabinas de prensa retumbaron con cada “para ser campeón, hoy hay que ganar”), Zverev se achicaba, se mostraba rendido al nerviosismo y se enfurecía. “Vamos, ¡respeten a los jugadores!”, llegó a gritar de cara a la tribuna que lo chiflaba. Algo habrá aprendido Fran, ya que no dejó de apretar el pedal derecho. Cuando vio que el rival estaba groggy, no pensó dos veces a la hora de aplastarlo y lo hizo por 6-1, con dos quiebres de por medio. Este viernes, en un Buenos Aires Lawn Tennis Club que tiene una historia riquísima, Cerúndolo logró algo más que un triunfo: se posicionó como el tipo que continuará los legados de David Nalbandian, Juan Martín del Potro y tantos otros que hicieron grande al tenis argentino.

